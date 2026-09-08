Economía

Vietnam acelera la puesta en marcha del Centro Financiero Internacional

La construcción y puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional es una tarea importante que debe llevarse a cabo con urgencia, de manera sincronica y sustantiva, garantizando un marco jurídico completo, así como mecanismos de gestión y supervisión adecuados, para que los productos y servicios financieros puedan implementarse pronto de forma segura y eficaz.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La construcción y puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional es una tarea importante que debe llevarse a cabo con urgencia, de manera sincronica y sustantiva, garantizando un marco jurídico completo, así como mecanismos de gestión y supervisión adecuados, para que los productos y servicios financieros puedan implementarse pronto de forma segura y eficaz.

Así lo exigió el viceprimer ministro Nguyen Van Thang al presidir la tercera reunión del Consejo Directivo para el Centro Financiero Internacional (CFI) en Vietnam, organizada la vispera en formatos presencial y virtual.

Las dos agencias de gestión del CFI en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang han iniciado oficialmente sus operaciones; por lo tanto, es necesario perfeccionar simultáneamente el marco institucional y seleccionar productos específicos - para los cuales ya existe oferta y demanda - que sirvan de base para trabajar y negociar con los inversores, urgió.

El subjefe del Gobierno instó a trabajar con fondos de inversión y empresas. Para los productos que ya estén listos y cumplan con todos los requisitos, deben proponer su implementación inmediata, urgió.

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El viceprimer ministro Nguyen Van Thang habla en el evento. (Fuente: VNA)



En cuanto al desarrollo de productos financieros, pidió determinar claramente los mecanismos y políticas necesarios para cada rubro y desarrollar mecanismos de inspección que sean viables y eficaces sin generar procedimientos adicionales excesivos.

También propuso a las dos agencias acelerar la finalización de las condiciones necesarias para que el Centro pueda funcionar plenamente, tanto mediante el perfeccionamiento del marco institucional, la estructura organizativa y los recursos humanos, como a través de la negociación y materialización de acuerdos.

Los Ministerios, ramas y las dos agencias deben garantizar el cumplimiento del ritmo de trabajo planteado, comentó.

Sobre la infraestructura de tecnologías de la información, el dirigente encargó a la Agencia Ejecutiva en Ciudad Ho Chi Minh estudiar la contratación de una consultoría para elaborar el diseño arquitectónico de la plataforma del sistema de tecnologías de la información del Centro Financiero Internacional.

En la ocasión, el Ministerio de Finanzas también propuso mantener el funcionamiento del CFI bajo el modelo actual, al tiempo que se unifican los estándares de servicios, los procesos, los datos y los mecanismos de coordinación entre Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, garantizando que se trate de un centro unificado y no de dos mercados separados./.

VNA
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