Turismo internacional en Vietnam crece con fuerza

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió casi dos millones de visitantes extranjeros en agosto, pese a tratarse de una temporada baja del turismo internacional, lo que demuestra el creciente atractivo de la marca del país como destino, según la Autoridad Nacional de Turismo.



De acuerdo con datos recién publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas, el número de llegadas internacionales a Vietnam en agosto de 2026 aumentó un 19,7% respecto al mes anterior y un 18,4% frente al mismo período de 2025.



En los primeros ocho meses del año, Vietnam dio la bienvenida a casi 16 millones de turistas extranjeros, un 14,4% más que en igual lapso de 2025. Esta cifra representa el 63,6% de la meta fijada para 2026.

Los mercados de la región norteña ofrecen a los turistas una experiencia cultural única (Foto: VNA)

Por vía de entrada, el transporte aéreo continuó siendo predominante, al concentrar el 83% del total. Al mismo tiempo, las llegadas por vía terrestre siguieron aumentando, principalmente desde los países de la región.



Por regiones, Asia continúa siendo el mayor mercado emisor, con unos 11,8 millones de visitantes, equivalentes a casi el 74% del total y un aumento interanual del 7,4%.



Europa registró el crecimiento más destacado, con unos 2,68 millones de visitantes, un incremento del 53,4%. Le siguieron América, con unos 887 mil visitantes, un 20,7% más; Oceanía, con cerca de 489 mil, un 23,3% más; y África, con unos 45 mil, un aumento del 25,1%.



Entre los 10 principales mercados emisores de Vietnam, China ocupa el primer lugar, con 3,54 millones de visitantes, equivalentes a alrededor del 22,3% del total. Corea del Sur se mantiene en segunda posición, con unos 2,76 millones, el 17,3%.



Rusia ocupa el tercer lugar, con más de un millón de visitantes, un aumento de aproximadamente el 165,7% interanual, lo que lo convierte en el mercado de gran tamaño con mayor crecimiento.



La reanudación y el aumento de las frecuencias de vuelos chárter que conectan directamente las principales ciudades rusas con las zonas costeras de Vietnam, junto con destinos como Nha Trang, Mui Ne y Phu Quoc, de clima cálido durante todo el año, gastronomía diversa y modernos complejos turísticos, han mantenido al país entre las opciones preferidas de los turistas rusos.



Además de estos tres grandes emisores, otros mercados clave también registraron crecimientos alentadores: Filipinas, un 58,8%; Camboya, un 41,5%; Estados Unidos, un 20,4%; Australia, un 23,3%; y Japón, un 9,2%.



Los mercados europeos mostraron igualmente una evolución positiva, con aumentos de visitantes procedentes de Polonia, un 51,2%; Suecia, un 25,1%; Alemania, un 15,1%; Francia, un 13,4%; Suiza, un 27%; y Reino Unido, un 9,8%, entre otros.



Estos resultados demuestran que el crecimiento del turismo internacional de Vietnam no se concentra únicamente en los mercados tradicionales, sino que se extiende a numerosas regiones.



También destaca el espectacular crecimiento del mercado indio. Frente a los apenas 102 mil visitantes registrados en 2019, Vietnam recibió más de 612 mil turistas indios en los primeros ocho meses de 2026, convirtiendo a India en uno de los principales mercados emisores del país.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, uno de los principales factores que impulsan este crecimiento es la expansión de la red de vuelos directos. Las principales aerolíneas, como Vietnam Airlines y Vietjet Air, han ampliado las conexiones entre Nueva Delhi, Mumbai y Ahmedabad, por una parte, y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, por otra, reduciendo la distancia geográfica y los costos de viaje para los turistas.



Con cerca de 16 millones de visitantes internacionales acumulados en ocho meses y perspectivas favorables para la temporada alta de fin de año, el sector turístico cuenta con condiciones propicias para acelerar su crecimiento y acercar el número de llegadas internacionales a la meta de 25 millones de visitantes en 2026./.