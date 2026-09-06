Miss Mundo 2026: la cultura vietnamita, protagonista y motor de promoción turística



Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – La 73.ª edición de Miss Mundo, celebrada en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, dejó una fuerte impresión al poner en valor el Ao dai (traje tradicional de Vietnam), lucido por candidatas de todo el mundo.



El evento también contribuyó a dinamizar el turismo local y despertó un gran interés tanto entre los visitantes vietnamitas como entre los extranjeros.



Durante la final, celebrada el 5 de septiembre, el traje vietnamita fue uno de los momentos destacados de la presentación del Top 40. Las 111 candidatas desfilaron con diseños de estilistas vietnamitas, complementados con accesorios inspirados en la cultura y los oficios artesanales tradicionales del país.



Las candidatas de América y el Caribe aparecieron con Ao dai y sombreros cónicos (nón lá) decorados con motivos rojos y violetas. El grupo representante de Europa desfiló con abanicos de madera finamente decorados, mientras que las candidatas africanas combinaron la túnica con piezas de cerámica de Bau Truc. Por su parte, las representantes de Asia y Oceanía lucieron el traje acompañado de flores de papel y botones de loto.



Las actividades organizadas en el marco de la 73.ª edición también dejaron una fuerte impresión y atrajeron a un gran número de visitantes vietnamitas y extranjeros. El programa artístico especial “Dances of the World – Hello Vietnam, Hello World”, así como la final del concurso, congregaron a numerosos espectadores y seguidores. El comité organizador distribuyó gratuitamente más de 6.000 entradas de pie en la zona reservada para los aficionados (fanzone).



Solo los días 4 y 5 de septiembre, Khanh Hoa recibió a unos 95.000 visitantes alojados, de los cuales alrededor de 38.000 fueron turistas internacionales. Estas cifras reflejan el atractivo del evento y refuerzan la imagen de Khanh Hoa como un destino turístico seguro, atractivo y acogedor.



Según Thai Thi Le Hang, directora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Miss Mundo 2026 tuvo un efecto evidente en los flujos turísticos hacia Khanh Hoa, especialmente durante las jornadas dedicadas a los principales eventos. El aumento del número de turistas alojados en un corto período no solo contribuyó a mejorar la tasa de ocupación hotelera y los ingresos de las empresas turísticas, sino que también generó efectos positivos para otros sectores de servicios relacionados.



Asimismo, la presencia de candidatas procedentes de numerosos países y territorios contribuyó a aumentar la visibilidad de Khanh Hoa en el escenario internacional. Esto favorecerá la promoción de su imagen turística entre el público extranjero y creará condiciones propicias para mantener e incluso incrementar el número de visitantes internacionales en los próximos meses y años.



Desde el 20 de agosto, las actividades de la 73.ª edición de Miss Mundo se desarrollaron en la provincia de Khanh Hoa, con la participación de 111 candidatas en diferentes pruebas y actividades artísticas.



El título de Miss World 2026 fue conquistado por la representante de República Dominicana. El de primera finalista correspondió a España, mientras que la representante de Malasia fue coronada segunda finalista.



La representante de Vietnam, Le Nguyen Bao Ngoc, ocupó el sexto lugar de la clasificación general, culminando su participación con el mejor resultado obtenido hasta ahora por Vietnam en este certamen de belleza./.





VNA