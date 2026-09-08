Economía vietnamita mantiene ritmo de aceleración en tercer trimestre

Hanoi (VNA) - En el tercer trimestre de 2026, la economía vietnamita mantiene su ritmo de aceleración, con numerosos sectores que registran una fuerte expansión interanual, creando una base favorable para alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, durante los primeros ocho meses de 2026 la macroeconomía se mantuvo básicamente estable y los principales equilibrios económicos estuvieron garantizados. El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 4,45% de media, mientras las actividades productivas y empresariales mantuvieron una tendencia positiva.



Aceleración de la producción y las exportaciones



El índice de producción industrial (IIP) aumentó un 11,9%, el mayor crecimiento registrado en los primeros ocho meses de un año desde 2019. El comercio exterior de bienes alcanzó un récord de 770,14 mil millones de dólares.



La inversión extranjera directa (IED) registrada superó los 40 mil millones de dólares, un 55,4% más que en el mismo período de 2025, mientras que el capital desembolsado alcanzó los 17,25 mil millones de dólares, un 12% más.



La inversión pública continuó siendo un importante motor del crecimiento, con una tasa de desembolso del 49,8% del plan anual.



El turismo experimentó una fuerte recuperación, con cerca de 16 millones de visitantes internacionales en los primeros ocho meses, un 14,5% más interanual.



Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo aumentaron un 13,3%. Los ingresos del presupuesto estatal superaron los 76,92 mil millones de dólares, equivalentes al 80% de la previsión anual y un 16% más que en el mismo período del año anterior.



No obstante, la economía sigue afrontando presiones relacionadas con la gestión macroeconómica, el control de la inflación y las dificultades del sector empresarial. Cada mes se crearon o reanudaron actividades, en promedio, unas 25.800 empresas, mientras que 19.700 abandonaron el mercado.



Crear un respaldo al crecimiento



En 2026, la política fiscal se ha definido como un importante motor del crecimiento, con el foco puesto en acelerar el desembolso de más de 1,1 billones de dongs en inversión pública, desbloquear recursos para la inversión en desarrollo y apoyar a las empresas mediante políticas tributarias y de tasas.



En virtud de la Resolución N.º 43/2026/QH16, promulgada el 24 de agosto de 2026, los hogares dedicados a actividades comerciales y las empresas con ingresos anuales de hasta 42,3 mil millones de dólares podrán beneficiarse de una reducción del 30% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta empresarial durante los períodos fiscales de 2026 y 2027.



Según el Ministerio de Finanzas, durante los primeros ocho meses del año las políticas de reducción de impuestos y tasas proporcionaron un apoyo superior a 6.07 mil millones de dólares a la población y las empresas, mientras que se prorrogó el pago de unos 51 billones de dongs en impuestos y tasas.



Estas medidas han contribuido a reforzar los recursos destinados a la producción y las actividades empresariales, favoreciendo la recuperación y el crecimiento.



Junto con el apoyo fiscal, la reforma de los procedimientos administrativos se considera una medida clave para mejorar el entorno empresarial. El Gobierno ha exigido reducir y simplificar al máximo los trámites administrativos y las condiciones para hacer negocios, contribuyendo al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos durante el período 2026-2030.



Según los expertos, combinar las políticas de apoyo fiscal con las reformas institucionales, especialmente la reducción de las condiciones para hacer negocios, permitirá disminuir los costes de cumplimiento, reforzar la confianza y generar nuevos incentivos para el desarrollo de empresas y hogares dedicados a actividades comerciales. Se espera que esta combinación dé un nuevo “impulso” al objetivo de lograr un elevado crecimiento económico en los próximos años./.

VNA