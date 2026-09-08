Vietjet ofrece tarifas especiales para viajar en otoño

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con la llegada del otoño y con motivo de la promoción del “doble día” 9/9, Vietjet ofrece durante tres días tarifas especiales, con billetes Eco desde cero dong, sin incluir impuestos ni tasas, y un descuento del 22% en los billetes Deluxe, para facilitar la planificación de los próximos viajes.

Del 8 de septiembre de 2026 a las 00:00 horas al 10 de septiembre de 2026 a las 23:00 horas, los pasajeros que reserven sus billetes a través del sitio web www.vietjetair.com y de la aplicación Vietjet Air podrán acceder a diversas ofertas, entre ellas billetes Eco desde cero dong, sin incluir impuestos ni tasas, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Asimismo, los pasajeros que compren billetes Deluxe para vuelos internacionales y utilicen el código promocional SALE99 recibirán un descuento del 22%, sin incluir impuestos ni tasas.

La promoción se aplica a vuelos programados entre el 10 de septiembre de 2026 y el 10 de septiembre de 2027, lo que ofrece a los pasajeros más opciones para planificar con antelación sus próximos viajes.

La red de vuelos internacionales de Vietjet continúa ampliándose, ofreciendo más alternativas tanto a residentes como a visitantes y conectando países con destinos atractivos.

A finales de 2026 y principios de 2027, Vietjet pondrá en servicio nuevas rutas que conectarán Hanoi con Praga, en la República Checa; Almaty, en Kazajistán; y Tainan, en Taiwán (China). También enlazará Hanói y Ciudad Ho Chi Minh con Cebú y Clark, en Filipinas; Ciudad Ho Chi Minh con Chiang Mai, en Tailandia; Da Nang con Osaka, en Japón; y Ciudad Ho Chi Minh con el aeropuerto Western Sydney, en Sídney, Australia.

Cada destino ofrece una identidad propia y nuevas experiencias para los viajeros. Los billetes ya están disponibles a través de los canales oficiales de Vietjet.

La aerolínea invita a los pasajeros a reservar sus vuelos y disfrutar de sus viajes a bordo de una moderna flota de bajo consumo de combustible, con platos frescos, nutritivos y calientes, así como especialidades vietnamitas como el Pho Thin, el banh mi y el café con leche helado, además de una selección de gastronomía internacional.

Los pasajeros también podrán disfrutar del servicio de tripulaciones profesionales y dedicadas, junto con espectáculos culturales y artísticos durante el vuelo, a una altitud de 10.000 metros.

Según Vietjet, los horarios específicos de los vuelos varían en función de cada ruta y las promociones no se aplican a determinados períodos de alta demanda. Para más información, los pasajeros pueden consultar el sitio web y la aplicación de Vietjet Air.

Sobre Vietjet

Vietjet es una aerolínea de nueva generación que no solo ha transformado el sector de la aviación en Vietnam, sino que también se ha consolidado como una compañía pionera en la región y en el mundo. Con especial atención a la gestión de costes, la eficiencia operativa y los resultados, la aerolínea aplica las tecnologías más avanzadas a sus actividades y apuesta por nuevas tendencias para ofrecer tarifas flexibles y económicas, así como una amplia variedad de servicios adaptados a las necesidades de los pasajeros.

Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y cuenta con la certificación de Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA (IOSA).

Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, Vietjet ha recibido la máxima calificación de seguridad, de siete estrellas, otorgada por Airlineratings.com, el único sitio web del mundo especializado en la evaluación de seguridad y productos de las aerolíneas. Asimismo, ha figurado durante varios años consecutivos entre las 50 mejores aerolíneas del mundo en materia de solidez financiera y operaciones, según Airfinance Journal.

La aerolínea también ha sido reconocida como Mejor Aerolínea de Bajo Coste por organizaciones de prestigio como Skytrax, CAPA y Airline Ratings, entre otras./.