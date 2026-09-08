Hanoi estudia ruta peatonal subterránea que conecte la Ópera con espacios cercanos

Hanoi (VNA)- Hanoi está estudiando la creación de un complejo subterráneo de cuatro niveles en las inmediaciones de la Ópera, complementado con túneles peatonales para mejorar la conexión con la calle Trang Tien y los espacios culturales y artísticos cercanos.



El proyecto forma parte de una modificación parcial de los planes de zonificación urbana H1-1B y H1-1C (a escala 1:2.000), actualmente sometidos a consulta pública.



El área de estudio abarca unas 32,51 hectáreas en los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam, delimitada por las calles de Cau Go al norte, Hang Trong al oeste, Hai Ba Trung al sur, y Ly Thai To y Tran Quang Khai al este.



Los planificadores están analizando el espacio subterráneo en puntos clave cercanos a edificios públicos, plazas, parques y nodos de transporte para reforzar los vínculos entre las zonas de superficie y las subterráneas.



Para la zona de la Ópera y el complejo cultural y artístico situado al sur, la propuesta contempla una instalación subterránea de cuatro niveles integrada con los recintos culturales y los espacios públicos. Se están considerando rutas peatonales subterráneas para conectar la calle de Trang Tien, la Ópera de Hanoi y las áreas circundantes.



La presentación también incluye un plan para ampliar el complejo de la Ópera con un escenario al aire libre e instalaciones culturales destinadas a los residentes locales.



Un elemento clave de la modificación del plan de zonificación urbana del río Rojo (a escala 1:5.000) es fomentar la conexión entre el núcleo urbano y las zonas ribereñas.



El tramo comprendido entre los puentes Thang Long y Thanh Tri se concibe como la sección central de la zona del río Rojo, integrando funciones públicas, culturales, comerciales, de servicios y paisajísticas junto con una reurbanización orientada hacia el río.



No obstante, la documentación de consulta aún no muestra una ruta peatonal subterránea independiente que conecte directamente la Ópera con los parques situados a lo largo del río Rojo.



Por tanto, la ruta subterránea propuesta cerca de la Ópera y la iniciativa más amplia de conectar el núcleo urbano con el río Rojo deben considerarse dos componentes de planificación relacionados, y no una única ruta continua ya establecida.



El expediente también contempla un complejo subterráneo compartido de cuatro niveles al este del lago Hoan Kiem, que abarcará la sede del Comité Popular municipal y el parque Ly Thai To.



Dicha instalación albergará servicios de transporte, aparcamiento, infraestructura técnica, espacios públicos y servicios adecuados, explorando al mismo tiempo una conexión con la estación de metro (ferrocarril urbano) C9.



Tras la consulta pública, las propuestas serán objeto de un estudio y perfeccionamiento adicionales antes de su evaluación y aprobación formales./.

VNA