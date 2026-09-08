Líder vietnamita deposita ofrendas florales ante monumento al Presidente Ho Chi Minh en Moscú

Moscú (VNA)- El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, junto con la delegación de alto nivel que lo acompaña, depositó hoy ofrendas florales ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh y el Memorial del Soldado Desconocido, en Moscú, en el marco de su visita de Estado a Rusia.



En un ambiente solemne, To Lam y la delegación rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh, líder amado del pueblo vietnamita, héroe de la liberación nacional y eminente hombre de cultura, quien sentó las bases de la tradicional amistad entre Vietnam y Rusia.



El monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en la plaza que también lleva el nombre del prócer, es una obra de gran significado histórico y cultural que refleja la profunda amistad entre ambos países. Fue inaugurado con motivo del centenario del natalicio del líder vietnamita.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel que lo acompaña, depositó hoy ofrendas florales ante el Memorial del Soldado Desconocido, en Moscú (Fuente: VNA)



La estatua, fundida en bronce, representa al Presidente Ho Chi Minh con una expresión afable y sonriente. En el pedestal figura, en ruso, su célebre frase: “Nada es más precioso que la independencia y la libertad”.



Posteriormente, To Lam depositó ofrendas florales ante el Memorial del Soldado Desconocido, situado en el Jardín de Alejandro, junto al muro occidental del Kremlin.



El Memorial fue inaugurado el 8 de mayo de 1967 en homenaje a los soldados del Ejército Rojo que sacrificaron sus vidas durante la Gran Guerra Patria (1941-1945). El monumento alberga una Llama Eterna, símbolo de la memoria imperecedera de quienes cayeron, junto con la inscripción: “Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal”.



Desde 1997, el cambio de guardia del Regimiento del Kremlin se celebra cada hora ante el Memorial del Soldado Desconocido, convirtiéndose en una solemne ceremonia y uno de los símbolos de la capital rusa./.