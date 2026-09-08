Vietnam y Corea del Sur impulsan la cooperación parlamentaria

Seúl (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Moon Jin Seok, acordaron reforzar los intercambios y la cooperación de sus respectivos órganos legislativos para contribuir a profundizar las relaciones entre ambos países.



Durante el encuentro, Tran Thanh Man expresó su satisfacción por volver a reunirse con Moon Jin Seok y los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Corea del Sur-Vietnam, quienes han mostrado siempre afecto y dedicación y realizado importantes contribuciones a los vínculos entre ambos países.



El titular del Legislativo señaló que la delegación de alto nivel de Vietnam tuvo el honor de ser la primera de otro país en realizar una visita oficial a Corea del Sur por invitación del presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Cho Jeong Sik, con la participación de representantes de los canales del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno y las autoridades locales.



Informó que sus conversaciones y encuentros con el titular de la Asamblea Nacional y con la primera ministra de Corea del Sur, Han Seong Sook, fueron exitosos, y que ambas partes abordaron numerosos asuntos prácticos, contribuyendo a consolidar la confianza y abrir nuevas vías de cooperación.



Por su parte, Moon Jin Seok afirmó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, Vietnam se ha convertido en un amigo especialmente cercano de Corea del Sur. Destacó el rápido desarrollo de los vínculos bilaterales, elevados al nivel de Asociación Estratégica Integral, y expresó su confianza en que la visita de Tran Thanh Man contribuirá a impulsarlos fuertemente.



Al señalar que Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam, Moon Jin Seok expresó su esperanza de alcanzar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030. Asimismo, manifestó su deseo de que las empresas surcoreanas participen en proyectos de infraestructura de gran escala en Vietnam, generando nuevos avances de amplio alcance en la nueva etapa de desarrollo.



También valoró positivamente la firma, en abril de 2026, del Marco del Plan Maestro de cooperación en innovación científica y tecnológica entre los organismos competentes de ambos países, y expresó su expectativa de que la investigación conjunta y la formación de recursos humanos produzcan efectos prácticos. Asimismo, mostró especial interés por la atención sanitaria y la residencia, y consideró necesario que ambas partes mejoren las condiciones para las nuevas generaciones de las familias multiculturales vietnamita-surcoreanas.



Tran Thanh Man agradeció los sentimientos de Moon Jin Seok hacia Vietnam y las relaciones bilaterales, y expresó su confianza en que los grupos parlamentarios de amistad de ambos países contribuirán a fortalecer los intercambios y la cooperación entre las dos Asambleas Nacionales y sus miembros.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Al valorar el desarrollo favorable de las relaciones Vietnam-Corea del Sur y la consolidación continua de la confianza política, pidió a ambas partes promover una cooperación práctica y eficaz en economía, inversión, comercio, ciencia y tecnología, defensa, seguridad, educación y formación, salud e intercambios entre los pueblos.



Subrayó que los acuerdos suscritos a través de los canales del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional deben recibir un seguimiento constante por ambas partes hasta su plena implementación. Tras la visita, indicó que trabajará con los organismos de la Asamblea Nacional sobre las propuestas y recomendaciones de la parte surcoreana. Los asuntos correspondientes a las atribuciones de la Asamblea Nacional serán sometidos a su consideración y decisión, mientras que aquellos bajo la competencia del Gobierno, los ministerios, organismos y autoridades locales serán impulsados hasta su resolución definitiva.



Según Tran Thanh Man, Vietnam y Corea del Sur comparten numerosas similitudes en la cultura familiar, el espíritu de aprendizaje, las normas de conducta y los sentimientos sinceros y sencillos. Por ello, ambas partes deben intensificar los intercambios entre los pueblos y promover sus países, pueblos y culturas, a fin de favorecer un mayor conocimiento mutuo y crear una sólida base social para el desarrollo conjunto.



El presidente de la Asamblea Nacional acogió con satisfacción el fortalecimiento de los intercambios de delegaciones parlamentarias y propuso que el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Corea del Sur elabore un plan de actividades concreto para garantizar resultados sustanciales.



Sobre la posible aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la elaboración de leyes, informó que Vietnam ya cuenta con una Ley de IA y que la Asamblea Nacional está acelerando la transformación digital. Añadió que desde hace más de un año se implementa un programa específico de aplicación de la IA en sus actividades, con resultados claros.



Moon Jin Seok expresó su acuerdo con las propuestas de Tran Thanh Man y manifestó su esperanza de que la visita impulse los vínculos bilaterales no solo en inversión y comercio, sino también en futuras áreas tecnológicas como la IA, los semiconductores y la energía.



Según afirmó, las relaciones Vietnam-Corea del Sur no deben limitarse a quela nación indochina sea una base de producción y suministro para las empresas surcoreanas, sino evolucionar hacia una asociación en la que ambos países contribuyan a definir el futuro y promover nuevas industrias./.