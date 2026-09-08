Empresas francesas esperan acelerar la cooperación con Vietnam

París (VNA) - La comunidad empresarial francesa confían que la visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, generará un impulso a los proyectos de cooperación.



En una entrevista con un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Benoît Clocheret, presidente del Consejo Empresarial Francia-Vietnam, vicepresidente de MEDEF International y presidente ejecutivo del Grupo Artelia, afirmó que la visita contribuirá a consolidar las relaciones bilaterales y actuará como un “catalizador” para acelerar la ejecución de los proyectos empresariales de ambos países.



Según Clocheret, tras la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024, la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Vietnam en mayo de 2025 dio lugar a 15 acuerdos y contratos por un valor aproximado de 9 mil millones de euros (10,2 mil millones de dólares) en los sectores de la aviación, la energía nuclear civil, el ferrocarril, los satélites de observación terrestre y las vacunas.



Señaló que MEDEF International desea contribuir a poner en marcha un número cada vez mayor de proyectos. Artelia, empresa con 20 años de actividad en Vietnam, firmó a principios de 2026 con el Ministerio de Construcción un contrato de gestión de proyectos para preparar los estudios de la línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur.



Al referirse a los sectores con mayores perspectivas, Clocheret destacó el transporte ferroviario, la energía, la aviación, la salud y la economía digital.



Francia cuenta con experiencia en la ejecución integral de proyectos ferroviarios, desde el diseño, la señalización y las pruebas de seguridad hasta el suministro de trenes, la operación, el mantenimiento y la formación de recursos humanos. Esta experiencia puede contribuir al desarrollo del ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur en Vietnam, precisó.



En el sector energético, según Clocheret, Francia es uno de los pocos países con capacidades a lo largo de toda la cadena nuclear, desde la operación de centrales y la fabricación de equipos hasta el ciclo del combustible, la formación y la gestión de la seguridad.



La aviación civil también ofrece un amplio margen para la cooperación, mientras que el sector sanitario presenta potencial para desarrollar proyectos a largo plazo en materia de vacunas, equipos médicos, gestión, formación y tecnologías digitales.



En cuanto a la economía digital, Clocheret señaló que Vietnam se ha fijado el objetivo de que esta represente al menos el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2045, en línea con las orientaciones de desarrollo de numerosas empresas francesas.



El foro empresarial organizado por MEDEF International y FPT en París en junio de 2026 abrió nuevas vías de cooperación en tecnologías fiables y soberanas. El objetivo, explicó, no es solo introducir tecnología francesa en Vietnam, sino también construir conjuntamente un ecosistema tecnológico.



Asimismo, los materiales esenciales y el sector espacial son considerados áreas con potencial. Estos sectores requieren recursos humanos técnicos altamente cualificados, lo que brinda a Francia oportunidades para aprovechar sus fortalezas en materia de formación en cooperación con Vietnam.



Según Clocheret, la confianza de las empresas francesas en Vietnam se encuentra actualmente en su nivel más alto.



Las reformas emprendidas desde 2025 para simplificar los procedimientos administrativos, perfeccionar el marco jurídico y potenciar el papel del sector privado están generando perspectivas positivas.



No obstante, dijo, Vietnam debe seguir garantizando un entorno empresarial estable, transparente y previsible para que las empresas puedan invertir con confianza a largo plazo.



Las empresas francesas también esperan que ambas partes continúen intercambiando puntos de vista sobre la reducción de los plazos para la tramitación de procedimientos, el aumento de la claridad y estabilidad del marco jurídico y la creación de condiciones favorables para movilizar capital destinado a grandes proyectos.



Clocheret expresó su satisfacción por los avances en el proceso de ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA), que ya ha sido remitido al Parlamento francés para su examen. A su juicio, el EVIPA proporcionará un marco más favorable para las inversiones de las empresas francesas en Vietnam./.

VNA