Movilizan el potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero

Ottawa (VNA)- Con capital, conocimientos, tecnología, experiencia de gestión y redes internacionales, la comunidad vietnamita en el extranjero constituye un importante recurso para el desarrollo nacional.



Según el empresario canadiense de origen vietnamita Nguyen Hoai Bac, para aprovechar plenamente este potencial es necesario concretar cuanto antes el espíritu de la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político mediante mecanismos más claros, estables y favorables.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ottawa, Hoai Bac, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Canadá y presidente del Grupo Dai Son, señaló que, tras 40 años de residencia en Canadá y 25 años de inversión en Vietnam, ha constatado que el potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero sigue siendo enorme.



Además del capital, la diáspora cuenta con ventajas en materia de conocimientos, tecnología, experiencia de gestión y capacidad para conectar con los mercados internacionales, especialmente en sectores como las tecnologías avanzadas, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), la economía verde, la educación y la formación.



Sin embargo, los recursos de “talento y tecnología” aún no se aprovechan en proporción a su potencial. Uno de los motivos son las dificultades relacionadas con las políticas y los procedimientos de inversión, que hacen que los empresarios de la diáspora todavía no se sientan plenamente seguros a la hora de emprender proyectos a largo plazo.



Hoai Bac consideró que la Resolución n.º 23-NQ/TW refleja un nuevo enfoque, al considerar a la diáspora no solo como un colectivo al que movilizar y atraer, sino como una fuerza que acompaña al país y contribuye directamente con recursos, experiencia e iniciativas. Para convertir esta orientación en resultados concretos, es necesario seguir eliminando los obstáculos existentes en la aplicación de las políticas.



Según el empresario, algunas normas siguen presentando solapamientos, mientras que las políticas fiscales y de tasas no son suficientemente estables. Además, persiste una brecha entre las directrices del Gobierno central y su aplicación a nivel local.



Por ello, dijo, es necesario armonizar las instrucciones desde el nivel central hasta las localidades y establecer claramente los procedimientos, las responsabilidades y los plazos para la tramitación de los expedientes, permitiendo a los inversores planificar sus proyectos con mayor seguridad.



Asimismo, se deben perfeccionar las regulaciones sobre los flujos de inversión entre Vietnam y los países con grandes comunidades vietnamitas, incluido Canadá, y estudiar políticas más favorables en materia de visados y entrada y salida del país para facilitar que los empresarios de la diáspora desarrollen proyectos a largo plazo.



En cuanto a las tecnologías y los equipos de alta tecnología, los procedimientos de importación, inspección y puesta en funcionamiento deben ser transparentes y ágiles, evitando costes adicionales y retrasos que puedan afectar al calendario de los proyectos.



Según Hoai Bac, la eliminación de estas barreras permitirá aprovechar mejor el potencial de los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en 130 países y territorios. Los empresarios, expertos e intelectuales de la diáspora pueden convertirse en un puente para llevar capital, conocimientos y tecnología a Vietnam, así como para conectar a las empresas nacionales con los mercados internacionales.



En las relaciones entre Vietnam y Canadá, este potencial adquiere aún mayor importancia, ya que ambos países disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación en comercio, inversión, tecnología e innovación. Un entorno de inversión transparente, estable y favorable permitirá transformar los recursos de la diáspora en proyectos concretos que contribuyan de manera efectiva al desarrollo del país./.

VNA