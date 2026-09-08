Sangha Budista de Vietnam llama a apoyar a víctimas de inundaciones en Nepal y China

Hanoi (VNA) - La Sangha Budista de Vietnam hizo un llamamiento a monjes, monjas, laicos y budistas de todo el país para que unan esfuerzos en apoyo de las víctimas de las graves inundaciones repentinas ocurridas el 26 de agosto de 2026 en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet (China).



El desastre, provocado por el colapso de un glaciar desde la cumbre del monte Langtang Lirung, en la cordillera del Himalaya, devastó la zona fronteriza, dejando miles de muertos, desaparecidos y heridos, y afectando a decenas de miles de personas.



Numerosas viviendas e infraestructuras quedaron destruidas, dejando a los habitantes sin hogar y sin alimentos, artículos de primera necesidad y otros suministros esenciales. La población también necesita con urgencia medicamentos y materiales para hacer frente a las consecuencias del desastre.



Con el espíritu de compasión y ayuda a quienes sufren y se encuentran en peligro, propio de los budistas, así como en línea con la tradición vietnamita de solidaridad y apoyo mutuo, el Comité Permanente del Consejo Ejecutivo de la Sangha Budista de Vietnam instó a los monjes y monjas de los establecimientos budistas, así como a los laicos y budistas de los templos de todo el país, a contribuir a las labores de ayuda.



La Sangha Budista de Vietnam destacó que la solidaridad de monjes, monjas, laicos y budistas resulta especialmente necesaria en estos momentos para compartir las dificultades, brindar apoyo oportuno y expresar su solidaridad con quienes profesan el budismo y se han visto afectados por el desastre.



Las donaciones se reciben a través de la Oficina Central de la Sangha Budista de Vietnam, mediante la cuenta número 120000000315 del Banco Comercial por Acciones de Industria y Comercio de Vietnam (VietinBank). El plazo para recibir las contribuciones permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026./.

VNA