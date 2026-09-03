Medio ambiente

Vietnam y BAD firman financiación para modernizar sistemas de riego

Vietnam y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) destinan 42,76 millones de dólares a modernizar siete sistemas de riego y fortalecer la adaptación de los agricultores al cambio climático.

Actualmente, la provincia de Gia Lai cuenta con 283 embalses con una capacidad total de aproximadamente 1.275 millones de metros cúbicos. (Fuente: VNA)
Actualmente, la provincia de Gia Lai cuenta con 283 embalses con una capacidad total de aproximadamente 1.275 millones de metros cúbicos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y el Gobierno de Vietnam firmaron hoy un paquete de financiación por valor de 42,76 millones de dólares para un proyecto destinado a modernizar los sistemas de riego y fortalecer la capacidad de los agricultores para adaptarse al cambio climático.

El proyecto se implementará en la ciudad de Dong Nai y las provincias de Gia Lai y Quang Ngai, donde busca mejorar los sistemas de riego y la gestión de los recursos hídricos para ayudar a los agricultores a hacer frente a las condiciones climáticas cada vez más cambiantes y a la creciente presión sobre las fuentes de agua.

En concreto, contempla la modernización de siete sistemas de riego y el fortalecimiento de la gestión del agua en estas localidades, con un beneficio directo previsto para aproximadamente 295.500 personas.

Asimismo, contribuirá a que los agricultores puedan responder de manera más eficaz a las sequías, las variaciones anómalas de las precipitaciones y la creciente escasez de recursos hídricos.

Al destacar la importancia del proyecto, Shantanu Chakraborty, director nacional del BAD en Vietnam, señaló que unos sistemas de riego modernos y fiables desempeñan un papel esencial en la protección de los medios de vida rurales y en la garantía de la seguridad alimentaria.

Un suministro de agua más estable, añadió, ofrecerá a la población mayores oportunidades para cambiar y diversificar sus cultivos hacia productos de mayor valor económico, al tiempo que permitirá construir medios de vida más sostenibles y resilientes frente a los efectos del cambio climático.

Una vez puesto en funcionamiento, el proyecto elevará a 21.941 hectáreas la superficie de tierras agrícolas de regadío con un suministro de agua fiable. También permitirá ampliar la siembra de cultivos de alto valor y diversificar las variedades agrícolas en una superficie de 11.399 hectáreas.

Junto con la inversión en infraestructura, el proyecto prestará especial atención al fortalecimiento de la gestión del riego mediante la elaboración de directrices nacionales sobre servicios de riego modernos, adaptados a las condiciones climáticas y capaces de responder a las necesidades de las mujeres y las niñas.

Estas directrices abarcarán aspectos como la planificación y gestión del riego, el diseño de sistemas adaptados a las condiciones meteorológicas, su operación y mantenimiento, así como la integración de tecnologías digitales, entre otros.

Asimismo, el proyecto priorizará la participación de las mujeres, con una representación mínima del 40% en los cursos de capacitación sobre agricultura adaptada a las condiciones meteorológicas./.

VNA
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