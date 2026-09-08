Economía

Vietnam lidera ASEAN en atractivo para las empresas europeas

El 64% de las empresas europeas prevé ampliar sus operaciones en Vietnam, el mayor porcentaje entre los mercados de ASEAN analizados por EU-ABC.

Línea de producción en la empresa Cosmot 1. (Foto: VNA)
Línea de producción en la empresa Cosmot 1. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam es el mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) donde más empresas europeas prevén ampliar sus operaciones, según la encuesta anual del Consejo Empresarial UE-ASEAN (EU-ABC).

Realizada entre unos 150 líderes empresariales de la Unión Europea (UE), la encuesta revela que el 64% de los consultados planea expandir sus negocios en Vietnam, la mayor proporción entre los seis mercados analizados. Le siguen Indonesia (57%), Malasia y Tailandia (49% cada una), Singapur (44%) y Filipinas (43%).

Este resultado se produce en un contexto en el que las empresas europeas mantienen una valoración positiva de las perspectivas económicas de la ASEAN. El 78% de las compañías encuestadas prevé que el comercio y la inversión en la región aumenten durante los próximos cinco años, frente al 71% registrado en 2025.

Asimismo, el 78% señaló que prevé expandirse en al menos un mercado del Sudeste Asiático, con Vietnam e Indonesia como los dos principales destinos.

Por cuarto año consecutivo, la ASEAN es considerada la región que ofrece mayores oportunidades económicas frente a otras grandes economías emergentes. El 61% de los encuestados la eligió, frente al 56% en 2025.

El director ejecutivo de EU-ABC, Chris Humphrey, señaló que la situación mundial sigue planteando numerosos desafíos, pero las empresas europeas mantienen un firme compromiso con la ASEAN.

El aumento de la demanda de inversión, reflejado en los planes de expansión de la mayoría de las empresas en la región, demuestra que la ASEAN continúa desempeñando un papel importante en el crecimiento empresarial, mientras las compañías ajustan sus estrategias de inversión y operaciones.

No obstante, pese a las perspectivas positivas, el entorno comercial y de inversión de la ASEAN sigue afrontando numerosos desafíos. El 81% de los encuestados considera que la incertidumbre relacionada con la política arancelaria de Estados Unidos continúa siendo una de las principales preocupaciones, lo que debilita la confianza empresarial en la región./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #ASEAN #empresas europeas
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam acelera la puesta en marcha del Centro Financiero Internacional

La construcción y puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional es una tarea importante que debe llevarse a cabo con urgencia, de manera sincronica y sustantiva, garantizando un marco jurídico completo, así como mecanismos de gestión y supervisión adecuados, para que los productos y servicios financieros puedan implementarse pronto de forma segura y eficaz.

Provincia survietnamita de An Giang completa proyectos eléctricos clave para APEC 2027

Provincia survietnamita de An Giang completa proyectos eléctricos clave para APEC 2027

Las líneas de transmisión de 110 kV Phu Quoc–Bac Phu Quoc y Phu Quoc–Nam Phu Quoc, así como la subestación de 220 kV de Phu Quoc, han sido puestos en funcionamiento recientemente y están listos para garantizar la infraestructura energética necesaria con vistas al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.

Foto ilustrativa: Puerto Internacional TIL, puerto de Hai Phong (Foto: VNA)

Vietnam emite condiciones para licencias comerciales a organizaciones con capital extranjero

El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto N.º 342/2026/ND-CP, por el que se detallan las disposiciones de la Ley de Comercio y la Ley de Gestión del Comercio Exterior relativas a las actividades de compraventa de mercancías y las directamente relacionadas con estas operaciones de los inversores extranjeros y las organizaciones económicas con capital extranjero en el país.