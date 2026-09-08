Vietnam lidera ASEAN en atractivo para las empresas europeas

Hanoi (VNA) - Vietnam es el mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) donde más empresas europeas prevén ampliar sus operaciones, según la encuesta anual del Consejo Empresarial UE-ASEAN (EU-ABC).



Realizada entre unos 150 líderes empresariales de la Unión Europea (UE), la encuesta revela que el 64% de los consultados planea expandir sus negocios en Vietnam, la mayor proporción entre los seis mercados analizados. Le siguen Indonesia (57%), Malasia y Tailandia (49% cada una), Singapur (44%) y Filipinas (43%).



Este resultado se produce en un contexto en el que las empresas europeas mantienen una valoración positiva de las perspectivas económicas de la ASEAN. El 78% de las compañías encuestadas prevé que el comercio y la inversión en la región aumenten durante los próximos cinco años, frente al 71% registrado en 2025.



Asimismo, el 78% señaló que prevé expandirse en al menos un mercado del Sudeste Asiático, con Vietnam e Indonesia como los dos principales destinos.



Por cuarto año consecutivo, la ASEAN es considerada la región que ofrece mayores oportunidades económicas frente a otras grandes economías emergentes. El 61% de los encuestados la eligió, frente al 56% en 2025.



El director ejecutivo de EU-ABC, Chris Humphrey, señaló que la situación mundial sigue planteando numerosos desafíos, pero las empresas europeas mantienen un firme compromiso con la ASEAN.



El aumento de la demanda de inversión, reflejado en los planes de expansión de la mayoría de las empresas en la región, demuestra que la ASEAN continúa desempeñando un papel importante en el crecimiento empresarial, mientras las compañías ajustan sus estrategias de inversión y operaciones.



No obstante, pese a las perspectivas positivas, el entorno comercial y de inversión de la ASEAN sigue afrontando numerosos desafíos. El 81% de los encuestados considera que la incertidumbre relacionada con la política arancelaria de Estados Unidos continúa siendo una de las principales preocupaciones, lo que debilita la confianza empresarial en la región./.

VNA