Vietnam y Rusia amplían cooperación en sector marítimo

Moscú (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy en Moscú, con Nikolai Patrushev, asistente del Presidente de Rusia y titular del Consejo Marítimo del país, para analizar vías destinadas a impulsar la cooperación bilateral en el ámbito marítimo, incluyendo transporte, construcción naval, ciencia y tecnología, así como la garantía de la seguridad en ese espacio.



Durante la reunión, Patrushev felicitó a To Lam por su elección como Presidente de Vietnam por parte de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional. Asimismo, valoró positivamente su visita a Vietnam en septiembre de 2025 y señaló que muchos de los acuerdos y resultados alcanzados entonces se están implementando activamente.



Por su parte, To Lam reafirmó que Vietnam considera a Rusia un socio importante y confiable, además de una de las principales prioridades de su política exterior y de su estrategia de desarrollo nacional. En este sentido, señaló que ambos países deben seguir fortaleciendo sus ámbitos tradicionales de cooperación, al tiempo que amplían los vínculos hacia nuevas áreas con potencial, entre las que destacó especialmente la cooperación marítima.



Tras destacar el carácter de Vietnam como nación marítima y su importante posición geoestratégica, el máximo dirigente afirmó que el desarrollo sostenible de la economía marítima, junto con la protección del medio ambiente, la defensa nacional, la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la población, constituye una prioridad fundamental para Vietnam.



Al valorar positivamente la orientación de la cooperación marítima para el período 2026-2030, To Lam sugirió que los organismos competentes de ambos países trabajen para concretarla cuanto antes en programas y proyectos prácticos y viables. Dijo que Vietnam y Rusia deberían estudiar el desarrollo de rutas de transporte marítimo eficientes y reforzar la conectividad entre puertos, empresas de transporte y servicios logísticos, con el objetivo de reducir costos, impulsar el comercio y facilitar el movimiento de mercancías.

Al reconocer la amplia experiencia, las capacidades científicas y tecnológicas y la sólida base industrial de Rusia en el sector naval, To Lam propuso que ambas partes exploren nuevas oportunidades de cooperación en la construcción, reparación y mantenimiento de buques, así como en la transferencia de tecnología naval, de acuerdo con las necesidades y condiciones de Vietnam.



Ambas partes valoraron positivamente la larga tradición de cooperación entre científicos vietnamitas y rusos, incluidos los resultados obtenidos en el marco del Centro Tropical Vietnam-Rusia. To Lam propuso seguir reforzando la eficacia de este centro y ampliar la cooperación científica a ámbitos como las ciencias marinas, la oceanografía, la biodiversidad, la protección del medio ambiente marino, la adaptación al cambio climático, los nuevos materiales y las tecnologías orientadas al desarrollo sostenible de la economía marítima.



Nikolai Patrushev valoró positivamente la visión y las orientaciones de Vietnam para el desarrollo de su economía marítima.



Ambas partes expresaron su voluntad de mantener una estrecha coordinación y aplicar eficazmente los planes de cooperación y los memorandos de entendimiento ya alcanzados, especialmente aquellos destinados a reforzar el papel del Centro Tropical Vietnam-Rusia. En el ámbito de la cooperación marítima multilateral, Patrushev afirmó que Rusia está muy interesada en impulsar la cooperación marítima con la ASEAN.



Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación destinada a garantizar la seguridad marítima y combatir diversas formas de delincuencia y amenazas no tradicionales en el mar.



Asimismo, acordaron reforzar el intercambio de experiencias, los intercambios profesionales y la coordinación entre los organismos competentes, de conformidad con las leyes de cada país y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. To Lam también pidió a Rusia que continúe desempeñando un papel constructivo y realizando contribuciones positivas a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.

VNA