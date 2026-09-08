El vietnamita, vínculo con las raíces y los recuerdos

Beijing (VNA)- Nguyen Thi Lien Huong, profesora de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU), figura entre las ocho personas distinguidas como “Embajadores de la lengua vietn amita en el extranjero 2026”, en reconocimiento a sus casi 20 años de enseñanza, preservación y difusión del idioma y la cultura vietnamitas en Taiwán (China).



El reconocimiento tuvo lugar con motivo del Día de honor de la lengua nacional en la comunidad vietnamita en el extranjero (8 de septiembre).



Actualmente docente de la NTU, Lien Huong también forma parte del Comité Ejecutivo del Foro para la Preservación de la Lengua y la Cultura Vietnamitas en el Extranjero. Ha participado en la elaboración y publicación de cerca de 20 obras de investigación y materiales didácticos sobre la lengua y la cultura de Vietnam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, señaló que el reconocimiento constituye una motivación para continuar con su labor y acompañar a los jóvenes que enseñan vietnamita en otros países.



Expresó su esperanza de que el Foro para la Preservación de la Lengua y la Cultura Vietnamitas en el extranjero se convierta en un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, donde los profesionales del sector puedan compartir métodos adaptados a las características de cada comunidad.



Según Lien Huong, la demanda de aprendizaje del vietnamita es cada vez más diversa. Algunos niños lo estudian para poder comunicarse con sus abuelos y padres; los vietnamitas que viven lejos de su país de origen lo aprenden para mantener el vínculo con sus raíces; mientras que numerosos taiwaneses y extranjeros lo estudian por motivos laborales o académicos, o por su interés en la cultura vietnamita.



Tras casi 20 años de trabajo, Lien Huong ha constatado un cambio significativo en la posición del vietnamita en Taiwán. De ser una lengua utilizada principalmente en los hogares y en la comunidad vietnamita, ha ido ganando presencia en la educación, los intercambios culturales, la economía y el comercio.



En particular, desde 2019 el vietnamita forma parte del programa de educación general de Taiwán, lo que consolidó su reconocimiento oficial dentro del sistema educativo público.



Al evaluar la Resolución n.º 23-NQ/TW, Lien Huong consideró que el reconocimiento de la comunidad vietnamita en el extranjero como un recurso estratégico y un puente con el mundo proporciona una base adicional para prestar mayor atención e invertir en la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita fuera del país.



Subrayó que preservar el vietnamita no significa únicamente conservar una lengua, sino, sobre todo, crear condiciones para que se utilice de manera natural en la familia, la escuela y la comunidad. Para ello, consideró prioritarios los materiales didácticos, la formación de profesores y la creación de entornos de uso de la lengua.



Con motivo del Día de honor de la lengua vietnamita, Lien Huong animó a las familias y a las jóvenes generaciones vietnamitas en el extranjero a comenzar por acciones sencillas, como mantener el hábito de hablar vietnamita con sus hijos y nietos. En las familias multiculturales, señaló, el vietnamita constituye un regalo que permite a las nuevas generaciones comprender mejor sus raíces, su cultura y los vínculos familiares.



A los jóvenes nacidos y criados en el extranjero, les aconsejó no sentirse inseguros si su dominio del vietnamita aún no es perfecto. El vietnamita es, afirmó, el vínculo que conecta a cada persona con su familia, su patria y sus recuerdos. Preservarlo y utilizarlo con frecuencia contribuirá a fortalecer de manera natural y sostenible los lazos entre las generaciones./.

VNA