Lengua materna, puente entre los vietnamitas en el extranjero y la Patria

Hanoi (VNA) - En el marco del proyecto “Día de Homenaje a la Lengua Vietnamita en la comunidad de vietnamitas en el extranjero para el período 2023-2030”, el 8 de septiembre de cada año ha sido elegido como el Día de Homenaje a la Lengua Vietnamita en la comunidad. Las clases de vietnamita, las bibliotecas de libros en ese idioma y las actividades culturales comunitarias que se desarrollan en numerosos países están contribuyendo a preservar la lengua materna, especialmente entre las jóvenes generaciones.



En este contexto, la Resolución N.º 23-NQ/TW, adoptada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero, vuelve a subrayar la importancia de preservar y promover la lengua vietnamita y la identidad cultural nacional, considerándolas un vínculo que conecta a la comunidad vietnamita en el exterior con la patria.



Según la profesora Le Thi Bich Huong, presidenta de la Asociación Puente Cultural Italia-Vietnam, la Resolución 23-NQ/TW refleja la profunda atención que el Partido y el Estado prestan a la comunidad vietnamita en el extranjero y, al mismo tiempo, proporciona un nuevo impulso para que las generaciones de connacionales residentes fuera del país, especialmente los jóvenes, continúen estrechando sus vínculos y contribuyendo al desarrollo nacional.



Durante los últimos años, los dirigentes del Partido y del Estado han prestado una atención constante a la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita entre las comunidades en el extranjero, visitando las clases, alentando a profesores y alumnos y entregando libros y materiales en ese idioma. Estas actividades han contribuido de manera práctica a preservar la lengua materna y la identidad cultural nacional.



Sin embargo, en algunos países, el vietnamita todavía debe competir con numerosas lenguas extranjeras asiáticas. Por ello, según ella, la promoción de la lengua vietnamita debe ir acompañada de la difusión de la cultura, la historia y la imagen del país y del pueblo de Vietnam, con el fin de aumentar su atractivo entre los estudiantes.



Por su parte, Thach Ngoc Minh, responsable del Programa de Lengua Vietnamita del Centre for Language Studies (CLS) de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), señaló que la familia desempeña un papel especialmente importante en la preservación de la lengua materna. Los padres deben utilizar el vietnamita con frecuencia al comunicarse con sus hijos y, al mismo tiempo, animarlos a leer libros, ver películas y acceder a contenidos en vietnamita.



La participación en actividades comunitarias, festivales y programas culturales vietnamitas también ayuda a las jóvenes generaciones a utilizar la lengua materna en situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo así una mayor comprensión y un vínculo más estrecho con la patria.



Al mismo tiempo, la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA) están abriendo nuevas vías para la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita.



Las plataformas en línea pueden proporcionar una amplia variedad de materiales didácticos, contribuir a personalizar el proceso de aprendizaje y generar métodos de estudio más dinámicos y atractivos.



Según Ta Thuy Lien, responsable del Comité de Enlace de los Vietnamitas en Singapur, el aprendizaje del idioma debe estar estrechamente vinculado con las experiencias culturales y los sentimientos hacia la patria. Actividades como el Festival del Medio Otoño, Primavera de la Patria o el programa “Apoyo a Truong Sa” crean espacios para que las jóvenes generaciones utilicen el vietnamita y conozcan mejor sus raíces.



Asimismo, la difusión de los logros alcanzados por los vietnamitas en la ciencia, la tecnología y otros ámbitos modernos contribuye a fomentar el orgullo por la cultura y el intelecto de Vietnam. Desde las aulas y las familias hasta las comunidades y el espacio digital, la lengua materna está siendo preservada mediante numerosos métodos innovadores.



Más que una herramienta de comunicación, el vietnamita conserva recuerdos, cultura y sentimientos hacia la patria. Preservar la lengua materna significa, por tanto, contribuir también a consolidar los estrechos vínculos entre la comunidad vietnamita en el extranjero y el país./.

VNA