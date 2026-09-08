Delegación del PCV asiste al primer Diálogo Intercontinental de Partidos Políticos en Seúl

​Seúl (VNA) – Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Tran Thanh Lam, miembro del Comité Central y vicepresidente de su Comisión de Propaganda y Educación, participó del 6 al 9 de septiembre en el primer Diálogo Intercontinental de Partidos Políticos (ICDPP), celebrado en Seúl, Corea del Sur.

​El evento reunió a dirigentes y representantes de 21 partidos políticos, organizaciones y redes de partidos de Asia, África, Europa y América Latina. Los participantes intercambiaron opiniones sobre el papel y la cooperación entre los partidos políticos ante las profundas transformaciones de la situación mundial.

​Subrayaron la importancia de la cooperación entre partidos para promover el diálogo, fortalecer el entendimiento mutuo y hacer frente a los desafíos comunes. Asimismo, expresaron su deseo de que el ICDPP se convierta en una plataforma voluntaria que fomente el intercambio, la cooperación y la construcción de confianza entre los partidos políticos de todo el mundo.

​Durante la sesión plenaria, Thanh Lam señaló que el mundo atraviesa profundas transformaciones que afectan directamente a la paz, la estabilidad y las perspectivas de desarrollo de cada país. Destacó que los partidos políticos deben definir visiones de desarrollo adecuadas, colocando los intereses y las aspiraciones de los pueblos en el centro de sus prioridades.

​El dirigente vietnamita llamó a fortalecer el papel de la cooperación entre partidos en la conexión de las fuerzas políticas, la creación de condiciones favorables para la cooperación entre los países y la gestión de las diferencias, a fin de prevenir enfrentamientos y conflictos.

​Al presentar la experiencia de Vietnam, destacó los logros históricos alcanzados durante los 40 años de Renovación, así como las lecciones extraídas constantemente de este proceso, entre ellas mantener firmemente el objetivo de la independencia nacional vinculada al socialismo, perseverar en la innovación, promover la fuerza del pueblo y del gran bloque de unidad nacional, así como mantener la independencia y la autonomía al tiempo que se impulsa activamente la integración internacional.

​Afirmó que las relaciones exteriores del Partido continúan desempeñando un papel importante en la construcción de bases políticas, el fortalecimiento de la confianza y el desarrollo de las relaciones con partidos políticos extranjeros, contribuyendo así a promover las relaciones entre Vietnam y otros países. El PCV, subrayó, apoya el fortalecimiento de la cooperación con partidos y redes de partidos políticos.

​En este espíritu, Vietnam se declaró dispuesto a acoger en 2028 la 14ª Asamblea General de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP).

Al margen de la conferencia, Thanh Lam mantuvo un encuentro con Sofía Carvajal Isunza, secretaria ejecutiva de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México.

​Afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad y cooperación con México y valora el papel del PRI y la COPPPAL, al tiempo que propuso fortalecer los contactos y la cooperación para profundizar las relaciones entre Vietnam, México y los países de América Latina.

​Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Thi Hoang Van se reunió con Chung Eui Yong, presidente del Comité Permanente de la ICAPP, así como con Han Byung Do, jefe del grupo parlamentario del Partido Democrático de Corea (PDC). Saludó el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur y felicitó al PDC y a la ICAPP por la exitosa organización de la primera edición del ICDPP.

​Ambas partes también intercambiaron experiencias en la organización de las Asambleas Generales de la ICAPP, con vistas a preparar la celebración en Vietnam de la 14ª edición en 2028.

​Hoang Van mantuvo asimismo un encuentro con Zafer Sirakaya, vicepresidente y responsable de Relaciones Exteriores del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Turquía. Ambas partes reafirmaron su apoyo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Turquía, así como entre el PCV y el AKP, especialmente mediante la próxima firma de un memorando de cooperación entre ambos partidos y la intensificación de los intercambios y contactos bilaterales./.

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