Vietnam avanza en la construcción del sistema de datos sobre trabajadores migrantes

Hanoi (VNA) – Vietnam continúa avanzando significativamente en la construcción y utilización de un sistema estadístico integral, fiable y oportuno para el seguimiento de la migración laboral.



Representantes de organizaciones internacionales y extranjeras destacaron estos avances durante un seminario celebrado hoy en Hanoi, en el que se presentó el informe titulado “Análisis en profundidad de los costos asumidos por los trabajadores vietnamitas para trabajar en el extranjero: Indicador 10.7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.



El seminario fue organizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de Suecia en Vietnam.



Los representantes internacionales coincidieron en elogiar la proactividad y autonomía de Vietnam en el desarrollo de su sistema de datos sobre trabajadores migrantes.



Kendra Rinas, jefa de Misión de la OIM en Vietnam, destacó que la incorporación de preguntas relacionadas con la migración en la Encuesta de Población Activa de 2025 constituyó un hito estratégico. Señaló que esta medida proactiva contribuye a mejorar la gestión de la migración y está en consonancia con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM).



Emelie Rennerfelt, subjefa de Misión de la Embajada de Suecia, afirmó que los datos fiables constituyen una base esencial para comprender los avances en materia de desarrollo.



Expresó su satisfacción por la cooperación de Suecia con la OIM para apoyar una gestión de la migración en Vietnam basada en evidencias, y elogió los esfuerzos prácticos del país para reducir los costos de la migración y proteger a los trabajadores frente a las presiones económicas y el cambio climático.



Los datos presentados en el informe reflejan una gestión eficaz de la migración en los últimos años. El costo medio de contratación asumido por los trabajadores migrantes disminuyó un 23,8%, de 164,9 millones de VND (6.400 dólares) en 2021 a 125,7 millones de VND en 2025. En cambio, los ingresos medios obtenidos durante el primer mes de trabajo en el extranjero aumentaron un 25,4%, pasando de 22,4 millones de VND a 28,1 millones de VND.



Como consecuencia, el Indicador de Costos de Contratación (RCI), correspondiente al ODS 10.7.1 y calculado como la relación entre los costos totales de contratación en el extranjero y los ingresos del primer mes, disminuyó considerablemente, de 7,4 meses en 2021 a 4,5 meses en 2025. Esto significa que los gastos iniciales equivalen actualmente a 4,5 meses de ingresos en el extranjero, casi tres meses menos que hace cuatro años.



La directora de la ONE, Nguyen Thi Huong, señaló que la carga financiera inicial para los trabajadores se está reduciendo gradualmente. Los datos estadísticos de alta calidad proporcionan una base integral para comprender las características de los trabajadores migrantes y contribuyen a orientar futuras investigaciones y políticas.



La directora de la ONE, Nguyen Thi Huong, habla en el evento. (Foto. VNA)



En el seminario, los delegados reafirmaron el importante papel socioeconómico de la migración laboral. Rinas señaló que el total de las remesas enviadas a Vietnam superó los 16 mil millones de dólares en 2025, lo que demuestra el significativo impacto de la migración laboral en la mejora de los medios de vida sostenibles y en la adquisición de nuevas competencias por parte de los trabajadores.



Añadió que los datos solo alcanzan su máximo valor cuando se traducen en resultados concretos que mejoren la vida de las personas, como la protección de los derechos de los trabajadores durante todo el proceso migratorio, el fortalecimiento de la preparación antes de la partida y el apoyo a una reintegración sostenible tras el regreso.



Gonzalo Serrano De La Rosa, subjefe de Cooperación de la Delegación de la UE en Vietnam, afirmó que la migración no es solo una cuestión laboral, sino también una cuestión de desarrollo que requiere cooperación entre instituciones, sectores y países.



“Al invertir en las personas, los conocimientos y la formulación de políticas basada en información fiable, podemos contribuir a garantizar que la movilidad laboral apoye el desarrollo sostenible y genere beneficios duraderos para las sociedades y las economías”, afirmó./.



