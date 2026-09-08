Presidente del Parlamento vietnamita recibe a directivos de corporaciones surcoreanas

Seúl (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Seúl a los directivos de varias grandes corporaciones surcoreanas con inversiones en el país indochino, como parte de su visita oficial a Corea del Sur.



Durante su encuentro con Roh Tae Moon, director ejecutivo de Samsung Electronics, Thanh Man afirmó que el Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Vietnam valoran las contribuciones sustanciales de Samsung al desarrollo del país sudesteasiático.



Actualmente, Corea del Sur es uno de los principales inversores extranjeros en Vietnam, y Samsung representa una parte significativa de las inversiones surcoreanas en el país. Durante los últimos años, el grupo ha realizado importantes aportes a la recaudación presupuestaria, la generación de empleo y el bienestar social.



Tras destacar que Vietnam mantiene políticas estables y favorables para los inversores extranjeros, incluido Samsung, el dirigente visitante expresó su deseo de que el grupo continúe ampliando sus inversiones y contribuyendo al desarrollo futuro del país.



Por su parte, Tae Moon remarcó que Corea del Sur figura entre los principales socios inversores de Vietnam. Además de sus actividades productivas, Samsung ha colaborado en la implementación de diversos programas destinados a ayudar a las empresas vietnamitas a mejorar su productividad, entre ellos proyectos de fábricas inteligentes, automatización y formación de recursos humanos de alta calificación.



De cara al futuro, Samsung continuará desarrollando sus actividades en consonancia con las orientaciones de desarrollo de Vietnam e intensificará sus inversiones en industrias de alta tecnología y alto valor añadido, afirmó el ejecutivo.



En su reunión con Chey Tae Won, presidente del grupo SK, Thanh Man reconoció y valoró altamente las eficaces contribuciones del conglomerado a la cooperación económica entre Vietnam y Corea del Sur.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), saluda a Chey Tae Won, presidente del grupo SK. (Foto: VNA)



Durante años, SK no solo se ha consolidado como uno de los principales conglomerados de Corea del Sur, sino también como un socio de confianza de Vietnam, con inversiones estratégicas en sectores como las energías limpias, la alta tecnología, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



El dirigente parlamentario alentó al grupo a ampliar sus inversiones en sectores prioritarios y acordes con las orientaciones de desarrollo de Vietnam, entre ellos los semiconductores, la inteligencia artificial, la innovación, las energías renovables y las soluciones de reducción de emisiones.



Asimismo, dio la bienvenida a la propuesta de construir un centro de inteligencia artificial a gran escala en Vietnam y a la iniciativa de organizar el Foro de Hanoi del grupo SK, centrado en los sectores de la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía y la alta tecnología.



Tae Won indicó que SK continúa explorando oportunidades de inversión en proyectos de gran escala, especialmente en infraestructuras energéticas, centros de datos para inteligencia artificial y otros sectores que combinan las fortalezas del grupo con las prioridades de desarrollo de Vietnam.



Durante su encuentro con Moon Hyuk Soo, director ejecutivo de LG Innotek —filial especializada en componentes electrónicos y semiconductores del grupo LG—, Thanh Man destacó que el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam aprecian la eficiencia de las operaciones de LG en el país indochino, cuya inversión acumulada supera los 10 mil millones de dólares.



Asimismo, elogió el acelerado ritmo de desembolso de las inversiones del grupo y sus contribuciones al desarrollo de las industrias auxiliares en Vietnam.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe a Moon Hyuk Soo, director ejecutivo de LG Innotek. (Foto: VNA)



Expresó su deseo de que LG continúe considerando a Vietnam como un destino importante en su estrategia global de producción, investigación y desarrollo de productos clave, y mantenga su confianza en el país como un lugar de inversión a largo plazo.



También instó al grupo a fortalecer sus vínculos con las empresas vietnamitas, apoyándolas en la mejora de su capacidad de gestión, la calidad de sus productos y el cumplimiento de los estándares técnicos, con el fin de facilitar una integración más profunda en la cadena de suministro del grupo.



Hyuk Soo afirmó que, en paralelo con el excelente desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, LG ha ampliado continuamente sus operaciones en el país indochino, convirtiéndolo progresivamente en un eslabón fundamental de su cadena de producción global.



En la tarde, Thanh Man recibió a Shin Dong Bin, presidente del grupo Lotte. Durante la reunión, el líder parlamentario valoró la eficacia de las operaciones de Lotte en Vietnam y sugirió al grupo aprovechar sus fortalezas para ampliar sus inversiones en sectores prioritarios, particularmente en el desarrollo de urbes inteligentes, infraestructuras, turismo y servicios.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), saluda a Shin Dong Bin, presidente del grupo Lotte. (Foto: VNA)



Propuso que Lotte considere a Vietnam como uno de sus principales mercados estratégicos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y acelere la ejecución de los proyectos de gran escala que actualmente desarrolla en el país.



Añadió que, junto con la expansión de sus inversiones, Lotte debe priorizar la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia de sus proyectos, reforzando la aplicación de nuevas tecnologías, el desarrollo verde, la economía circular y el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



En este sentido, Thanh Man reafirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam acompaña siempre a la comunidad empresarial, escucha sus inquietudes y continúa perfeccionando el marco jurídico e institucional para crear un entorno de inversión favorable, transparente y estable.



Por su parte, Dong Bin subrayó la importancia de Vietnam para la estrategia de desarrollo de Lotte. Al destacar el gran potencial del mercado vietnamita, especialmente en los sectores del comercio, las ventas minoristas, los servicios y el desarrollo urbano moderno, el directivo expresó su deseo de aprovechar las experiencias y los modelos exitosos desarrollados en Vietnam para impulsar nuevos proyectos que contribuyan a dinamizar el comercio y el desarrollo urbano del país./.