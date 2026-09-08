Líder vietnamita asiste al “Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia”

Moscú (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, asistió hoy a la ceremonia de inauguración del “Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia”, celebrada en la Universidad Panrusa de Cinematografía S. A. Gerásimov (VGIK).



Estuvieron presentes, entre otros, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko y el primer vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Andrey Yatskin.



En su intervención, Dmitry Chernyshenko recordó las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, según las cuales Vietnam y Rusia están desarrollando una cooperación sustantiva y abierta en todos los ámbitos, incluido el cultural.



Destacó que la Universidad Panrusa de Cinematografía S. A. Gerásimov se sentía honrada de recibir al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República con motivo de esta ceremonia de inauguración.



Según Dmitry Chernyshenko, el “Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia” se convertirá en un símbolo de la amistad entre ambos países y en un lugar de encuentro para todos aquellos que aprecian la riqueza de la cultura vietnamita, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación bilateral.



Asimismo, destacó los esfuerzos realizados por las distintas partes para garantizar el éxito del proyecto. Recordó a las generaciones de estudiantes vietnamitas que estudiaron en la VGIK y que posteriormente se convirtieron en destacados artistas, directores, pintores y directores de fotografía de Vietnam, sentando las primeras bases de la cooperación entre ambos países en materia de formación en los ámbitos de la cultura y las artes.



En su intervención, To Lam destacó que la cultura constituye tanto el fundamento espiritual como una fuerza motriz endógena de las relaciones bilaterales.



Vietnam, afirmó, sigue profundamente agradecido y valora el apoyo y la ayuda sincera que la antigua Unión Soviética y la Rusia actual han brindado al país durante más de siete décadas en la formación de valiosos recursos humanos en los ámbitos de la cultura y las artes.



En particular, la Universidad Panrusa de Cinematografía S. A. Gerásimov ha desempeñado un papel importante en el cultivo de la inspiración de las primeras generaciones de directores, guionistas, artistas y directores de fotografía vietnamitas, quienes contribuyeron a forjar la cinematografía nacional, subrayó.

Señaló que Vietnam desea continuar y profundizar su cooperación con Rusia en los ámbitos de la cultura, las artes y la cinematografía. Ambas partes deberían intensificar los intercambios mediante la organización, en cada país, de festivales culturales, jornadas de cine, exposiciones artísticas y foros de creación.



La formación de recursos humanos y los vínculos entre las jóvenes generaciones deben considerarse una inversión en el futuro de las relaciones entre ambos países, continuó, llamando a crear condiciones favorables para que los jóvenes cineastas vietnamitas y rusos puedan conocerse, intercambiar experiencias, aprender y crear juntos desde las primeras etapas de sus carreras.



El dirigente vietnamita subrayó que el patrimonio solo puede cobrar verdadera vida cuando se prolonga a través de la creatividad y que la amistad solo puede perdurar cuando se transmite a las generaciones siguientes mediante corazones y experiencias sinceras, vivas y cercanas.



Esta es también la mejor manera de preservar el legado de las generaciones anteriores, fortalecer la vitalidad de las relaciones bilaterales y convertir la cooperación cultural y humanitaria, así como los intercambios entre los pueblos, en un verdadero motor estratégico de la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia en esta nueva etapa, declaró.



Durante la ceremonia, To Lam y Dmitry Chernyshenko inauguraron conjuntamente el “Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia”.



Este espacio no es solo un lugar de exposición dedicado al patrimonio cultural. Cada imagen y cada objeto que se presentan en él conservan una parte de la memoria común y cuentan la historia de la amistad, el acompañamiento mutuo y los valores humanísticos que han unido a los pueblos vietnamita y ruso a lo largo de generaciones./.





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