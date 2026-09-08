Vietnam atrae cada vez más estrellas del cine internacional

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida como un destino cada vez más atractivo para las estrellas internacionales que participan en campañas de promoción cinematográfica, gracias al creciente potencial de su mercado, con casi 100 millones de habitantes y más de 70 millones de entradas vendidas en 2025.



A principios de septiembre de 2026, Ciudad Ho Chi Minh recibió al director Na Hong Jin y a los actores Hwang Jung Min, Jo In Sung y Jung Ho Yeon, protagonistas de la película “Hope”, quienes durante dos días participaron en encuentros con la prensa, los medios de comunicación y el público local. La presencia simultánea de reconocidas figuras del cine surcoreano se suma a la creciente lista de artistas internacionales que han viajado directamente a Vietnam para promocionar sus películas durante el último año.

A finales de julio de 2025, el actor surcoreano Jung Il Woo llegó a Ciudad Ho Chi Minh para presentar “Leaving mom”. Además de participar en el estreno, se reunió con los medios y los espectadores. La coproducción vietnamita-surcoreana recaudó posteriormente unos 171 mil millones de dong (6,5 millones de dólares), según datos de Box Office Vietnam.

A finales de septiembre del mismo año, Lee Kwang Soo y el equipo surcoreano de “Love Barista” viajaron a Vietnam para promover la película. El actor permaneció dos semanas en el país y participó en diversas actividades promocionales y giras de presentación en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi.

También en septiembre de 2025, los actores taiwaneses Greg Hsu y Angela Yuen visitaron Ciudad Ho Chi Minh para presentar “Measure in Love”, en una visita que generó gran repercusión entre los aficionados vietnamitas al cine en chino.

La creciente frecuencia de estas visitas demuestra que Vietnam recibe cada vez mayor atención en las estrategias de promoción y distribución de películas, especialmente de producciones asiáticas. Uno de los principales factores de su atractivo es la dimensión y el ritmo de crecimiento de su mercado cinematográfico.

Según datos publicados por CGV Vietnam, en 2025 los ingresos de taquilla alcanzaron casi 215 millones de dólares, con más de 70 millones de entradas vendidas, lo que representa aumentos del 24% y el 29%, respectivamente, frente a 2024. En comparación con 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, los ingresos de taquilla en 2025 aumentaron más del 35%.

Durante el período 2023-2025, el mercado mantuvo un crecimiento de los ingresos superior al 20% anual. Esta tendencia constituye una de las principales razones por las que Vietnam se ha convertido en un mercado de interés para productores y distribuidores cinematográficos de la región.

Además del crecimiento de la taquilla, una población cercana a los 100 millones de habitantes representa un amplio potencial de audiencia. Numerosas estrellas de Corea del Sur, Tailandia y China cuentan asimismo con comunidades de seguidores en Vietnam incluso antes del estreno de sus películas.

La presencia directa de los artistas puede generar numerosas imágenes, vídeos y conversaciones en las redes sociales, ayudando a las producciones a llegar a un público amplio en poco tiempo, especialmente en los días previos y posteriores a su estreno.

Gracias a su gran población, el rápido crecimiento de los ingresos de taquilla y las numerosas comunidades de seguidores de estrellas asiáticas, Vietnam se está convirtiendo en un mercado que cada vez más productores internacionales buscan conquistar mediante el contacto directo con el público./.