Resolución 23-NQ/TW: Un viaje para iluminar la cultura vietnamita en Hong Kong (China)

Hongkong, China (VNA) La Resolución 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el trabajo con la comunidad vietnamita en el extranjero, reafirma que los vietnamitas residentes fuera del país son parte inseparable de la comunidad de las etnias de Vietnam, constituyen un importante recurso estratégico y desempeñan un papel de puente cultural entre Vietnam y el mundo.



En Hong Kong (China), este espíritu cobra vida a través de las actividades de Do Tu Quynh, responsable del grupo comunitario de danza “Ruby’s Dance Crew”, considerado un espacio de encuentro para preservar y transmitir la identidad cultural vietnamita a las nuevas generaciones.



El vínculo de Do Tu Quynh con la enseñanza de danzas y canciones tradicionales nació de su propia nostalgia por Vietnam. Durante su cuarto año de residencia en Hong Kong, mientras participaba como voluntaria en la Asociación de Mujeres y colaboraba en la organización de un programa de la Fiesta del Medio Otoño para nuevos residentes, recordó sus años de juventud, cuando enseñaba danzas y canciones a niños en Vietnam.



Al observar que muchos niños vietnamitas nacidos y criados en Hong Kong tenían cada vez menos contacto con la lengua y la cultura de sus antepasados, decidió crear un espacio para ayudarles a mantener sus raíces. Así comenzaron las clases de danza y canto, que poco a poco se extendieron entre las familias vietnamitas y se convirtieron en un verdadero “hogar común” para la comunidad.



Enseñar a niños que crecen en el extranjero no es sencillo. Las diferencias en el entorno, la forma de pensar y la influencia del idioma local pueden dificultar tanto la percepción del ritmo como la correcta pronunciación del vietnamita. Sin embargo, el entusiasmo de los pequeños por elementos tradicionales como el nón lá, los abanicos y el áo dài, así como el apoyo de sus familias, han sido una gran motivación.



Para que los niños no se limiten a memorizar movimientos y canciones, Do Tu Quynh les cuenta historias sobre la historia y la cultura de Vietnam, explicándoles el significado de símbolos como la bandera nacional, las cigüeñas, los campos de arroz y el tradicional áo dài. De esta manera, los pequeños no solo aprenden a actuar, sino que también comprenden y sienten el espíritu de la cultura nacional.



El grupo “Ruby’s Dance Crew” ha acompañado en numerosas ocasiones al Consulado General de Vietnam en Hong Kong en importantes actividades de intercambio cultural. Entre ellas destaca el programa de Intercambio Cultural de las Etnias de Asia, celebrado en el Centro Cultural de Hong Kong, que reunió a más de 30.000 personas. Las actuaciones de danza tradicional vietnamita recibieron una cálida acogida del público local e internacional.



A través de estos jóvenes artistas de la diáspora, la imagen de un Vietnam joven, dinámico y profundamente arraigado en sus tradiciones llega a públicos de todo el mundo. La labor de Do Tu Quynh y de “Ruby’s Dance Crew” constituye un ejemplo concreto del papel de la comunidad vietnamita en el extranjero como puente cultural y de su contribución a preservar y difundir la identidad de Vietnam en el mundo./.

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