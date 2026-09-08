Vietnam y Rusia reafirman su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales

Moscú (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, mantuvo hoy en Moscú, un encuentro con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin.



El dirigente ruso destacó que Rusia concede siempre gran importancia a sus relaciones con Vietnam. Afirmó que la Duma Estatal y las fuerzas políticas representadas en ella apoyan continuar fortaleciendo y desarrollando vigorosamente la asociación estratégica integral con el país indochino.



Consideró que la visita de Estado de To Lam a Rusia marcará una nueva e importante etapa en las relaciones entre ambos países y entre sus respectivos parlamentos.



Afirmó asimismo que, bajo la dirección del PCV, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, Vietnam alcanzará sus objetivos de desarrollo, preservará su soberanía e integridad territorial y reforzará aún más su posición en la arena internacional.



Vyacheslav Volodin subrayó que, pese a las posibles diferencias, todos los partidos representados en la Duma Estatal rusa apoyan a Vietnam y comparten la voluntad de fortalecer la cooperación entre ambos países.



Afirmó que, por su parte y junto con la Duma Estatal, hará todo lo posible para implementar los compromisos y acuerdos alcanzados entre el secretario general y presidente To Lam y el Presidente ruso en el marco de esta visita, contribuyendo así a profundizar y hacer más eficaz la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia.



Por su parte, To Lam afirmó que Vietnam sigue de cerca y felicita calurosamente a Rusia por los importantes logros alcanzados en los últimos tiempos bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin.



Destacó, en particular, la estabilidad política y social del país, la unidad del pueblo ruso y la resiliencia de la economía rusa frente a numerosas dificultades y desafíos. Estos resultados han contado con un importante acompañamiento y contribución de la Duma Estatal rusa, subrayó.



El dirigente vietnamita reafirmó que Vietnam concede siempre gran importancia a su amistad tradicional y a la asociación estratégica integral con Rusia, a la que considera uno de los principales socios de su política exterior.



El pueblo vietnamita, declaró, mantiene siempre en su memoria y aprecia profundamente el enorme y sincero apoyo y la ayuda brindados por el pueblo soviético en el pasado y el pueblo ruso en la actualidad a Vietnam en su lucha por la liberación nacional y la reunificación del país, así como en la construcción y defensa nacionales.



Las relaciones entre Vietnam y Rusia, desarrolladas a lo largo de décadas y que han resistido la prueba del tiempo y las turbulencias de la situación mundial, constituyen un valioso patrimonio común de ambos pueblos, afirmó.



Vietnam desea que Rusia continúe preservando y promoviendo estas sólidas bases, al tiempo que enriquece la cooperación bilateral con nuevos contenidos adecuados a las necesidades de desarrollo de ambos países en la etapa actual.



Al valorar la eficacia del mecanismo de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Duma Estatal de Rusia, To Lam consideró que se trata de un mecanismo de cooperación particular y concreto.



Este mecanismo permite a los órganos legislativos de ambos países no solo fortalecer sus relaciones bilaterales, sino también intercambiar directamente sobre la implementación de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes y buscar conjuntamente soluciones a las dificultades y obstáculos surgidos en la cooperación bilateral.



Propuso a ambas partes fortalecer la cooperación entre sus respectivas comisiones especializadas, grupos parlamentarios de amistad, jóvenes parlamentarios y parlamentarias, así como el intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión parlamentaria, con el fin de consolidar las bases jurídicas y políticas de las relaciones bilaterales.



Vyacheslav Volodin afirmó que una de las principales tareas de los órganos legislativos de ambos países consiste en crear un marco jurídico favorable para la implementación de los acuerdos alcanzados al más alto nivel.



La cooperación parlamentaria, subrayó, debería centrarse en cuestiones concretas y prácticas, con el fin de convertir las decisiones y orientaciones políticas de los dirigentes de ambos países en resultados de los que puedan beneficiarse directamente las poblaciones y empresas de ambas partes.



Ambas partes acordaron fortalecer el papel de los órganos legislativos en la creación de un marco jurídico favorable para proyectos de cooperación energética a largo plazo, así como promover el intercambio de experiencias en la elaboración de políticas y leyes relacionadas con la energía y la formación de recursos humanos, especialmente en ámbitos en los que Rusia cuenta con ventajas y Vietnam tiene necesidades.



También acordaron fortalecer la coordinación entre los parlamentos de ambos países en los foros parlamentarios regionales e internacionales, y continuar las consultas y la coordinación de posiciones sobre cuestiones de interés común.



Asimismo, decidieron continuar la coordinación y fortalecer los intercambios entre los distintos sectores de sus respectivas poblaciones, prestando especial atención a la educación y concienciación de las jóvenes generaciones sobre los valores históricos y los vínculos tradicionales que unen a Vietnam y Rusia, para que participen activamente en la preservación y transmisión de la amistad entre ambos pueblos.



En esta ocasión, To Lam transmitió a Vyacheslav Volodin los saludos y mejores deseos del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



Por su parte, el presidente de la Duma Estatal rusa invitó al titular del Legislativo vietnamita a realizar una visita a Rusia en una fecha conveniente./.





VNA