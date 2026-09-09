📝Enfoque: Planificación del Río Rojo: Garantizar transparencia para consolidar concenso social

Hanoi (VNA) - Con el ajuste general de la Planificación de la zona urbana del Río Rojo, la garantía de la transparencia se vuelve aún más significativa, ya que el ámbito de estudio se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros y tiene una incidencia directa en muchas zonas residenciales y en la orientación de desarrollo a largo plazo de Hanoi.



¿Qué información necesitan conocer los pobladores?



Desde el 7 de septiembre, Hanoi lleva a cabo la consulta pública sobre el ajuste general de la Planificación de la zona urbana del Río Rojo, a escala 1/5.000, correspondiente al tramo comprendido entre los puentes Hong Ha y Me So. El período de consulta comunitaria se desarrolla durante 20 días a partir de la publicación oficial del expediente.



Según el plan del Departamento de Construcción de Hanoi, las consultas presenciales se organizan en 16 barrios y comunas situados dentro del ámbito de planificación, así como en otros ocho comprendidos en su zona de influencia. Al mismo tiempo, los habitantes de toda la ciudad pueden consultar la documentación y presentar sus opiniones por medios electrónicos.



El interés de la población por esta planificación es plenamente comprensible. El plan no se limita a reorganizar el espacio urbano en ambas riberas del río, sino que abarca cuestiones relacionadas con el transporte, la infraestructura técnica, el paisaje, la protección ambiental, la prevención de inundaciones, la preservación del patrimonio y la renovación y mejora de las áreas residenciales existentes.



Para quienes viven en la zona objeto de estudio, las preocupaciones suelen ser muy concretas: cuál será el futuro de su lugar de residencia; qué zonas se conservarán, rehabilitarán o reestructurarán; dónde se ubicarán las nuevas calles, escuelas, parques y servicios públicos; cómo se protegerán las reliquias, las aldeas de oficios tradicionales y los espacios religiosos; y qué políticas se aplicarán en caso de que sea necesario el reasentamiento.



Todas estas inquietudes deben ser abordadas sobre la base de documentos y expedientes oficiales. Cuando la información resulta insuficiente o admite interpretaciones divergentes, pueden producirse confusiones entre las distintas alternativas sometidas a estudio y las decisiones ya aprobadas, entre los límites de la planificación y las áreas sujetas a expropiación, o entre las orientaciones generales de desarrollo y proyectos específicos de inversión.



El Comité partidista de Hanoi exige que la información debe ser precisa, objetiva, oportuna, comprensible y adaptada a los distintos grupos de destinatarios. Asimismo, pide la cohesión de las fuentes, los datos y los mensajes de comunicación desde el nivel municipal hasta las comunidades de base. Este principio constituye una condición esencial para que la consulta pública no se convierta en un mero procedimiento administrativo, sino que permita a la población comprender el contenido de la planificación y participar activamente en su perfeccionamiento.



Según lo previsto, el expediente de planificación y los formularios para presentar opiniones estarán expuestos públicamente en las sedes de los comités populares de barrios y comunas, así como en espacios comunitarios. La documentación y los formularios electrónicos también estarán disponibles en los portales del Comité Popular de Hanoi, el Departamento de Construcción, el Instituto de Planificación de la Construcción de Hanoi y los sistemas locales de información.



La combinación de las modalidades presencial y digital amplía las posibilidades de participación ciudadana. Quienes viven cerca de los puntos de exposición pueden consultar directamente los mapas, examinar los documentos y presentar sus opiniones en formularios impresos. Al mismo tiempo, quienes trabajan lejos de su lugar de residencia o no tienen la posibilidad de acudir personalmente pueden acceder a la información y remitir sus observaciones mediante plataformas electrónicas.



Sin embargo, la experiencia demuestra que la simple publicación de un expediente no basta para garantizar una participación efectiva. Los documentos de planificación suelen contener información técnica, símbolos y mapas complejos, por lo que es necesario orientar a la ciudadanía para facilitar la interpretación de los contenidos, permitirle localizar su zona de residencia y ayudarla a identificar los aspectos sobre los que puede formular observaciones.



Las opiniones deben ser escuchadas y respondidas



La transparencia no termina con la publicación del expediente. Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es conocer cómo serán recibidas, sistematizadas y respondidas sus opiniones.



El Instituto de Planificación de la Construcción de Hanoi, en coordinación con el Departamento de Construcción, la Junta de Gestión de Proyectos de Planificación Arquitectónica y otras entidades competentes, se encargará de recopilar, analizar, responder e incorporar las observaciones pertinentes antes de someter el expediente a evaluación y aprobación. El informe sobre la valoración y respuesta a las opiniones deberá hacerse público de manera transparente.



Esta fase resulta fundamental para que la comunidad perciba que su participación tiene un impacto real en el proceso. Las observaciones relacionadas con el reasentamiento, los medios de subsistencia, el transporte, las escuelas, los espacios públicos, el medio ambiente, el patrimonio o la prevención de inundaciones deben ser agrupadas por temas y examinadas de forma clara y responsable.



En el caso de las propuestas consideradas viables, el organismo encargado de elaborar el expediente deberá explicar de qué manera fueron incorporadas a la planificación. Cuando una sugerencia no pueda ser aceptada, deberán exponerse con claridad las razones jurídicas, técnicas o los requerimientos generales que impiden su aplicación. La transparencia de este proceso permitirá a la ciudadanía seguir la evolución del expediente en cada etapa y facilitará, al mismo tiempo, la verificación de informaciones falsas o no oficiales.



Este mecanismo responde a la propia naturaleza de la consulta comunitaria. El consenso no implica que todas las opiniones coincidan desde el principio, sino que se construye gradualmente mediante un proceso de información, diálogo, explicación y recepción responsable de las diferentes propuestas.



Evitar que la información no verificada influya en la opinión pública



En un contexto marcado por un flujo abundante y complejo de información sobre la planificación urbana, la ausencia de datos oficiales o de respuestas oportunas puede abrir espacio a las especulaciones. Un plano de procedencia desconocida o una propuesta elaborada en una etapa anterior pueden ser interpretados erróneamente como contenidos oficiales del expediente sometido a consulta.



Por ello, las autoridades municipales y locales deben garantizar una fuente de información unificada, actualizar regularmente los avances y responder de manera proactiva a las inquietudes de la opinión pública. También resulta necesario aclarar con precisión qué aspectos han sido ya definidos y cuáles continúan siendo propuestas en estudio o materias sujetas a consulta.



Se exige vincular estrechamente la labor de información y divulgación con el diálogo, la recepción, la sistematización y la respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Además, se debe establecer la responsabilidad de los dirigentes de los comités del Partido, las autoridades locales y las entidades competentes ante posibles retrasos, negligencias o errores en la difusión de la información.



Los medios de comunicación, por su parte, tienen la responsabilidad de verificar cuidadosamente sus fuentes, utilizar con rigor la terminología técnica y distinguir claramente entre la planificación general, los proyectos de inversión, las propuestas en estudio y las decisiones oficialmente aprobadas. La publicación de titulares sensacionalistas o interpretaciones infundadas sobre expropiaciones, reubicaciones o indemnizaciones puede generar preocupación y alarma innecesarias entre la población.



A su vez, los ciudadanos deben recurrir a los canales oficiales, comprobar la veracidad de la información antes de compartirla y presentar observaciones concretas sobre aquellos aspectos que afectan directamente a su entorno y a su calidad de vida. Las aportaciones basadas en la experiencia cotidiana de las comunidades pueden ayudar a los responsables de la planificación a identificar problemas y necesidades que las proyecciones técnicas no siempre reflejan plenamente.



El ajuste general de la Planificación de la zona urbana del Río Rojo representa una etapa decisiva para la reorganización de un espacio de extraordinario valor histórico y estratégico para el futuro de la capital. Cuanto mayor sea la transparencia del proceso, más clara y accesible resulte la información y mejor atendidas sean las opiniones de la ciudadanía, más sólido será el consenso social que pueda construirse.



La transparencia no consiste únicamente en informar sobre la elaboración de un plan. Su verdadero propósito es garantizar que la ciudadanía comprenda el proyecto, participe en su construcción y pueda seguir el destino de sus aportaciones. Cuando la información se proporciona de manera anticipada y el diálogo se mantiene a lo largo de todo el proceso de planificación, la confianza de la sociedad se convierte en uno de los pilares fundamentales del desarrollo urbano./.

VNA