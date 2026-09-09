Vietnam y Rusia impulsan la cooperación parlamentaria

Moscú (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 8 de septiembre en Moscú con la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matvienko, para impulsar la cooperación parlamentaria y fortalecer las relaciones entre ambos países.



Durante el encuentro, Matvienko afirmó que el Consejo de la Federación siempre ha mantenido sentimientos especiales hacia Vietnam, un amigo tradicional y de confianza y uno de los socios importantes de Rusia en la región de Asia-Pacífico.



Subrayó que el Consejo de la Federación apoya firmemente la consolidación y el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en todos los ámbitos, y felicitó a Vietnam por los logros alcanzados bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y con la contribución de la Asamblea Nacional.



También felicitó a Vietnam por la exitosa celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



Informó de que el Consejo de la Federación y la Asamblea Nacional de Vietnam han aplicado los compromisos y acuerdos alcanzados al más alto nivel. En particular, ambos órganos legislativos han reforzado la coordinación en materia legislativa y aprobado oportunamente documentos bilaterales para facilitar la cooperación entre los dos países.



Por su parte, To Lam agradeció a Matvienko y al Consejo de la Federación la acogida solemne y cordial, y reafirmó que Vietnam concede siempre gran importancia y alta prioridad a las relaciones de amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia.



Vietnam desea seguir promoviendo los valores positivos cultivados por varias generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, para llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo más profundo, sustantivo y eficaz, afirmó.



Ambas partes expresaron su satisfacción por el alto nivel de confianza política entre los dos países, así como por el mantenimiento regular de los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel y a todos los niveles, junto con los intercambios entre los pueblos, lo que constituye una base favorable para impulsar la cooperación integral.



To Lam valoró altamente el papel y las contribuciones del Consejo de la Federación de Rusia y de Matvienko personalmente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como los resultados de la cooperación parlamentaria.



Propuso continuar intensificando los intercambios de delegaciones de dirigentes parlamentarios, comités especializados, grupos de amistad parlamentaria, jóvenes parlamentarios y parlamentarias, además de compartir experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre cuestiones importantes del país.



Sugirió además que ambos órganos legislativos sigan perfeccionando el marco jurídico favorable a la cooperación bilateral, reforzando la supervisión y el seguimiento de la aplicación de los acuerdos alcanzados entre los dirigentes de alto nivel y los Gobiernos de ambos países, a fin de convertir los compromisos políticos en programas, proyectos y resultados concretos de cooperación.



Matvienko afirmó que el Consejo de la Federación está dispuesto a coordinar estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam la aplicación de las orientaciones y acuerdos entre los dirigentes de ambos países.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Ambos dirigentes coincidieron en aprovechar eficazmente las relaciones de cooperación local ya establecidas, promover activamente nuevas conexiones y formar nuevas parejas de localidades cooperantes.

Asimismo, alentaron a los dirigentes locales y a las empresas de ambos países a intensificar los intercambios directos para identificar proyectos adecuados a las potencialidades y necesidades de cada parte, especialmente en comercio, inversión, turismo, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.



Matvienko destacó que los sentimientos entre los pueblos ruso y vietnamita se han formado a lo largo de varias generaciones y deben seguir transmitiéndose a los jóvenes.



Expresó su apoyo al fortalecimiento de los intercambios culturales, educativos, turísticos y juveniles, así como a la promoción del aprendizaje del ruso en Vietnam y del vietnamita en Rusia.



Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre el fortalecimiento de la coordinación en los foros parlamentarios regionales e internacionales, y acordaron continuar las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en los mecanismos parlamentarios multilaterales, contribuyendo al diálogo, la cooperación, la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



To Lam reafirmó que Vietnam apoya el fortalecimiento del papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción del diálogo, la creación de confianza y la cooperación entre los países.



Asimismo, expresó su deseo de que los Parlamentos de ambos países continúen coordinándose estrechamente y contribuyan activamente al impulso de las relaciones Vietnam-Rusia y a la solución de las cuestiones regionales e internacionales sobre la base del respeto al derecho internacional.



En esta ocasión, To Lam transmitió a Matvienko los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, para que realice una visita a Vietnam a finales de este año./.