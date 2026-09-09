Política

Líder vietnamita se reúne con el presidente de Rusia Unida, Dmitry Medvedev

El secretario general y presidente To Lam y Dmitry Medvedev acuerdan fortalecer los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y Rusia Unida y ampliar la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto al presidente de Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, y su esposa. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto al presidente de Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, y su esposa. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 8 de septiembre en Moscú con el presidente de Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, en el marco de su visita de Estado al país euroasiático.

En el encuentro, Medvedev felicitó a To Lam por su elección como secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, así como por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y los importantes logros alcanzados por el país en el proceso de renovación.

Afirmó que Rusia considera a Vietnam un amigo tradicional, un socio prioritario y de confianza en la región de Asia-Pacífico. Asimismo, valoró altamente los vínculos entre Rusia Unida y el Partido Comunista de Vietnam, al considerarlos un canal de importancia estratégica que contribuye a consolidar la confianza política y crear una base sólida para las relaciones entre ambos países.

Por su parte, To Lam valoró las importantes contribuciones de Medvedev al desarrollo de la Federación de Rusia y al fortalecimiento de los lazos de amistad tradicional y de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.

Reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan y aprecian profundamente la gran ayuda prestada por la antigua Unión Soviética y la actual Federación de Rusia a la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como a la construcción, defensa y desarrollo del país.

Vietnam mantiene una posición coherente de alta consideración hacia los vínculos de amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral con Rusia, que constituyen una de las prioridades de su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones, afirmó To Lam y destacó que Hanoi desea continuar impulsando unas relaciones cada vez más sustantivas, eficaces y sostenibles.

Propuso que ambos partidos sigan desempeñando un papel pionero en la orientación de los lazos entre los dos países, mantengan los intercambios de delegaciones a todos los niveles, apliquen eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre las dos organizaciones políticas e intensifiquen el intercambio teórico y de experiencias sobre la construcción de partidos gobernantes, el sistema político, la gobernanza nacional, el desarrollo socioeconómico, la transformación digital, la formación de cuadros y la lucha contra la corrupción y los fenómenos negativos.

También pidió ampliar los vínculos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam y Rusia Unida, reforzar las conexiones entre las academias políticas y los institutos de investigación estratégica, y promover los intercambios entre las jóvenes generaciones de ambos países.

Asimismo, planteó intensificar los intercambios de delegaciones entre ambos partidos y las consultas estratégicas sobre ámbitos de interés común.

El líder vietnamita propuso continuar impulsando los vínculos en energía, petróleo y gas, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, inteligencia artificial, tecnología nuclear con fines pacíficos, educación y formación, logística, transporte e intercambios entre los pueblos.

También sugirió estudiar orientaciones estratégicas a largo plazo para generar nuevos motores de crecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia.

Medvedev coincidió en mantener los intercambios de delegaciones a todos los niveles, aplicar eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre ambos partidos, intensificar el intercambio teórico y la formación de cuadros, ampliar la colaboración entre los organismos de investigación estratégica y las organizaciones de ambos partidos, y promover los intercambios entre las jóvenes generaciones.

Afirmó que Rusia Unida y él personalmente continuarán prestando atención a la aplicación eficaz de los acuerdos alcanzados entre los dirigentes de alto nivel de ambos países.

Asimismo, apoyó la ampliación de los vínculos en economía, energía, petróleo y gas, ciencia y tecnología, educación, transformación digital e innovación, y se comprometió a crear condiciones favorables para que las empresas de ambos países intensifiquen sus actividades en materia de inversión y comercio.

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Panorama de la reunión (Foto: VNA)


Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y Rusia Unida, y afirmaron que estos constituyen uno de los pilares importantes que proporcionan una base política, consolidan la confianza estratégica y orientan a largo plazo las relaciones Vietnam-Rusia.

Acordaron continuar coordinándose en los foros multilaterales y los mecanismos de cooperación entre partidos políticos, promover el multilateralismo y destacar el papel de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, contribuyendo a construir un entorno de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.

En esta ocasión, To Lam deseó a Rusia Unida que continúe desempeñando su papel como fuerza política central de Rusia, prepare y organice con éxito su Congreso y obtenga buenos resultados en las próximas elecciones a la Duma Estatal de la Federación de Rusia.

Asimismo, expresó su deseo de que el partido siga contando con la confianza y el apoyo de los electores rusos, contribuyendo al desarrollo estable y próspero de Rusia y generando nuevos impulsos para las relaciones de amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia./.

VNA
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