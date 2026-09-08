Impulsan la cooperación en defensa entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) – En el marco de la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, el miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa, el general Phan Van Giang sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov.



Durante la reunión, Van Giang destacó que, sobre la base de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes y de los documentos de cooperación firmados, la cooperación bilateral en materia de defensa ha obtenido numerosos resultados positivos en los últimos tiempos.



Entre los aspectos más destacados figuran el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto rango; la cooperación entre las distintas ramas y fuerzas de los ejércitos; la colaboración en educación y formación; la cooperación en investigación científica y tecnológica en el marco del Centro Tropical Vietnam-Rusia; así como la coordinación y el apoyo mutuo en mecanismos y foros multilaterales internacionales y regionales, especialmente en la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+), dijo.



Expresó su satisfacción por haber presenciado, junto con los altos dirigentes de ambos países, la ceremonia de inauguración en línea del Laboratorio de Prevención y Control de Enfermedades durante la presente visita.



Este acontecimiento demuestra la atención y determinación de los altos dirigentes de ambas partes para convertir realmente al Centro Tropical Vietnam-Rusia en un modelo y símbolo de la cooperación entre los dos países, señaló.



De cara al futuro, con el fin de que la cooperación bilateral en defensa esté verdaderamente a la altura de su condición de pilar estratégico de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia en la nueva etapa, ambas partes acordaron centrarse en impulsar varios ámbitos prioritarios, entre ellos el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles, especialmente de alto rango; el mantenimiento efectivo de los mecanismos de consulta y diálogo estratégico en materia de defensa; la formación; y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Van Giang expresó su deseo de que el Ministerio de Defensa ruso continúe prestando atención y otorgando a Vietnam plazas de becas preferenciales y gratuitas; intensifique la cooperación en el intercambio de experiencias y la formación y entrenamiento de oficiales vietnamitas, y apoye con equipamiento especializado las actividades relacionadas con el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Asimismo, afirmó que el Ministerio de Defensa del país indochino da la bienvenida a una delegación de dirigentes del Ministerio de Defensa de Rusia para participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre próximo.



Por su parte, Andrey Belousov subrayó que la visita de Estado a Rusia del secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación vietnamita de alto nivel contribuirá a profundizar aún más la confianza estratégica, la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Tras destacar que Rusia siempre considera a Vietnam un amigo tradicional y un importante socio de la Federación de Rusia en la región, afirmó que Moscú concede prioridad al desarrollo de las relaciones de cooperación con Hanoi, incluida la cooperación en materia de defensa, que ha recibido constante atención, se ha consolidado y desarrollado, convirtiéndose en uno de los pilares de las relaciones bilaterales.



Al coincidir con las opiniones expresadas por el titular vietnamita, el ministro Andrey Belousov afirmó que, en el próximo período, el Ministerio de Defensa de Rusia continuará impulsando la cooperación con su homólogo vietnamita en nuevos ámbitos acordes con las capacidades y condiciones de cada parte./.



VNA