Vietnam y Estados Unidos impulsan intercambios culturales y educativos

Hanoi (VNA)- El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang recibió hoy en Hanoi a Cate Dillon, secretaria adjunta para Asuntos Educativos y Culturales de Estados Unidos, quien se encuentra de visita en el país.



En el encuentro, Hoang Giang destacó la importancia de la visita de Dillon para el desarrollo general de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



Afirmó que Vietnam considera constantemente la educación y la formación como una prioridad nacional de primera categoría y un motor clave para el desarrollo del país. Enfatizó que la nación prioriza el desarrollo de recursos humanos de alta calidad en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



El vicecanciller elogió el eficaz apoyo de Estados Unidos a través del programa de becas Fulbright, así como la colaboración de grandes empresas tecnológicas estadounidenses, como Intel y Apple, en la formación de personal calificado en Vietnam.



En cuanto a la cooperación cultural, indicó que los vínculos culturales y los intercambios pueblo a pueblo se han convertido en un ámbito de colaboración cada vez más importante entre ambos países. Expresó su esperanza de que ambas partes continúen promoviendo una cooperación sustantiva en este campo.



El anfitrión solicitó a Dillon y al Departamento de Estado de Estados Unidos que apoyen y consideren la ampliación de los programas de becas para estudiantes vietnamitas, y que animen a universidades estadounidenses de prestigio a establecer sedes u ofrecer programas de formación en el país indochino.



Vietnam está dispuesto a facilitar la expansión de la presencia y la cooperación a largo plazo de universidades, instituciones educativas y empresas estadounidenses en el país, afirmó.



Por su parte, Dillon subrayó que la educación y la formación constituyen áreas de cooperación de larga trayectoria y desempeñan un papel importante en la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos. Valoró positivamente los resultados de la colaboración bilateral en educación y formación, incluido el programa de becas Fulbright.



Dillon acogió con satisfacción el objetivo de Vietnam de convertir el inglés en un segundo idioma en las escuelas y aseguró que la parte estadounidense continuará implementando eficazmente el programa de enseñanza de inglés del Cuerpo de Paz para contribuir a esta meta.



La visitante reafirmó su deseo de fortalecer aún más la cooperación con Vietnam en los ámbitos de la educación, la formación y la cultura. Animó a las universidades estadounidenses a establecer sedes u ofrecer programas de formación en Vietnam y respaldó las propuestas para ampliar los programas de becas e intercambio de estudiantes, brindando así a más alumnos vietnamitas la oportunidad de estudiar en el país norteamericano.



En materia de cooperación cultural, ambas partes coincidieron en la necesidad de promover actividades, programas y proyectos destinados a la difusión de las culturas de ambos países, al tiempo que se refuerzan los intercambios entre sus pueblos./.

VNA