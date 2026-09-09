Máximo dirigente de Vietnam se reúne con primer ministro de Rusia

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Moscú con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, en el marco de su visita de Estado al país euroasiático.



En la cita, el dirigente ruso expresó su convicción de que la visita de To Lam marcaría el inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral.



Por su parte, el líder vietnamita apreció el papel desempeñado por los Gobiernos de ambos países en la implementación de los acuerdos y directrices establecidos por los dirigentes de alto nivel. Propuso que ambos Gobiernos continúen su estrecha coordinación y promuevan eficazmente los mecanismos existentes, incluida la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica.



Ambas partes celebraron los avances logrados en las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, como el comercio, la inversión, la ciencia y tecnología, la educación y formación, los intercambios culturales y el turismo. Asimismo, destacaron los progresos realizados para resolver varias dificultades y obstáculos planteados previamente por los líderes de ambos países.



Sobre esta base, acordaron continuar promoviendo eficazmente los mecanismos existentes de cooperación bilateral y explorar el establecimiento de nuevos mecanismos y grupos de trabajo especializados en diferentes sectores.



Ambos dirigentes reconocieron la necesidad de impulsar la cooperación económica y comercial, destacando la complementariedad y el potencial de sus economías. Abogaron por fomentar y facilitar las actividades comerciales y de inversión para las empresas de ambos países, así como fortalecer los lazos entre las mismas.



To Lam propuso promover las inversiones bilaterales de manera más equilibrada. Tras el éxito del Grupo TH en Rusia, Vietnam anima a las empresas nacionales a invertir en la agricultura rusa y a las empresas rusas a emprender negocios en el sector industrial vietnamita.



Enfatizando la importancia de fortalecer las conexiones de transporte y logística para desarrollar el comercio bilateral, Mikhail Mishustin afirmó que ambas partes deben explorar soluciones para mejorar la eficiencia del transporte marítimo, ferroviario y multimodal con el fin de establecer cadenas de suministro estables y facilitar el intercambio de mercancías entre los dos países.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (izquierda), se reúne con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. (Foto: VNA)



To Lam coincidió en la necesidad de crear nuevas conexiones estratégicas mediante la cooperación en el sector del transporte, en particular el ferroviario, marítimo y aéreo. Para mejorar la eficacia de la cooperación económica y comercial, propuso que el Gobierno ruso instruyera a los ministerios y organismos pertinentes para que continuaran examinando y abordando los obstáculos que dificultan la cooperación económica, comercial y de inversión.



Asimismo, solicitó la adopción de soluciones adecuadas en materia de aranceles aduaneros, cuotas, transporte, logística y acceso a mercados para fortalecer la presencia comercial de Vietnam en Rusia.



Al recordar que Vietnam fue el primer país del mundo en firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEEA), de la cual Rusia es miembro, To Lam expresó su esperanza de que Moscú contribuya a alentar a otros miembros de la agrupación a abrir aún más sus mercados, eliminar las barreras comerciales y suprimir los mecanismos de defensa comercial aplicados a los productos vietnamitas.



Ambas partes valoraron la eficacia de los proyectos de cooperación en el sector del petróleo y el gas, considerándolos ejemplos concretos del éxito de la cooperación entre Vietnam y Rusia.



Rusia espera continuar y ampliar su cooperación con Vietnam en el sector energético, no solo en los sectores tradicionales, sino también en nuevas áreas adaptadas a las necesidades y prioridades de desarrollo de cada país.



To Lam y Mikhail Mishustin coincidieron en que la ciencia y la tecnología representan un área de alto potencial que puede convertirse en un nuevo motor de las relaciones bilaterales y que el nivel de cooperación en este renglón debe reforzarse aún más.



También acordaron explorar la posibilidad de ampliar su cooperación a nuevas áreas, como las energías renovables y la biotecnología médica.



To Lam sugirió aprovechar las fortalezas de Rusia en ciencias básicas, ingeniería y tecnología para satisfacer las necesidades de Vietnam en materia de desarrollo rápido y sostenible. Asimismo, expresó su esperanza de que Rusia apoye la formación de recursos humanos altamente calificados en sectores donde posee experiencia y donde Vietnam tiene necesidades.



Ambas partes acordaron promover la cooperación cultural y turística, así como los intercambios pueblo a pueblo, para ayudar a las generaciones más jóvenes a comprender mejor la historia y las tradiciones de las relaciones entre ambos países.



Mikhail Mishustin prometió que el Gobierno ruso trabajará en estrecha coordinación con la parte vietnamita para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados al más alto nivel, transformando las directrices políticas en programas, proyectos y resultados de cooperación concretos./.