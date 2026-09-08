Chile rinde homenaje en Hanoi a su primera representación diplomática en Viet Nam

Hanoi (VNA) — La Embajada de Chile en Vietnam celebró hoy, en el Hotel Sofitel Legend Metropole Hanoi, una ceremonia de develación de una placa conmemorativa dedicada a la primera representación diplomática de Chile en Hanoi, establecida en 1972 y encabezada por la diplomática y política chilena María Maluenda.

El acto revistió especial significado histórico y diplomático, al recordar los primeros pasos de la presencia oficial de Chile en Vietnam y rendir homenaje a quienes contribuyeron a sentar las bases de una relación de amistad, respeto y solidaridad entre ambos países.

La llegada de María Maluenda a Hanoi constituye un capítulo destacado en la historia de las relaciones bilaterales. Su misión permitió materializar la decisión de Chile y Vietnam de establecer relaciones diplomáticas en 1971, en un contexto internacional complejo, y reflejó la voluntad de ambos países de fortalecer el entendimiento y el acercamiento entre sus pueblos.

La elección del Hotel Sofitel Legend Metropole Hanoi como escenario de la ceremonia permitió vincular la memoria histórica con la trayectoria diplomática de ambos países. Considerado uno de los espacios históricos más emblemáticos de Hanoi y testigo de importantes acontecimientos de la historia contemporánea de Vietnam, el hotel acoge ahora una referencia permanente a la primera representación chilena en la capital vietnamita.

La placa conmemorativa dedicada a la primera representación diplomática de Chile en Hanoi (Fuente: Embajada de Chile en Vietnam)

La iniciativa busca preservar y poner en valor un episodio significativo de la historia compartida entre ambos países, así como acercarlo a las nuevas generaciones.

La ceremonia se celebró en el marco de la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam. A lo largo de más de cinco décadas, ambos países han desarrollado vínculos basados en el respeto, la confianza y la cooperación, que actualmente abarcan una amplia y diversa agenda bilateral.

La embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Isabel Bernal Prado, habla en el evento (Fuente: Embajada de Chile en Vietnam)

En la ocasión, la embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Isabel Bernal Prado, destacó la importancia de reconocer a las personas que hicieron posible los primeros acercamientos entre ambos países, subrayando el papel de María Maluenda como representante de una dimensión humana de la diplomacia, basada en la apertura de espacios de diálogo y la promoción de la amistad incluso en circunstancias difíciles.

La develación de la placa reafirma el compromiso de la Embajada de Santiago en Hanoi con la preservación de la memoria histórica de las relaciones bilaterales y con la proyección de una agenda de cooperación moderna, diversa y cercana.

La placa constituye, asimismo, un gesto de reconocimiento y continuidad en homenaje a los primeros pasos de Chile en Hanoi y a la amistad que une a los dos pueblos./.

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