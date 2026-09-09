Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam concluye con éxito su visita oficial a Corea del Sur

Seúl (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel de Vietnam, partieron hoy de Seúl, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Corea del Sur y emprendiendo una visita oficial a Mongolia, en respuesta a la invitación del presidente mongol, Sandag Byambatsogt, y su esposa.



Durante su visita oficial a Corea del Sur, Tran Thanh Man sostuvo un encuentro con la primera ministra Han Seong Sook y mantuvo conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional, Cho Jeong Sik. En estos encuentros, los dirigentes de ambos países valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, especialmente el mantenimiento de intercambios frecuentes de delegaciones de todos los niveles, en particular de alto nivel, y reafirmaron que ambos países se han convertido en socios de primer orden en materia de economía, comercio e inversión.



En cuanto a las orientaciones de cooperación para el próximo período, ambas partes acordaron poner en práctica una visión estratégica de vinculación económica en el nuevo contexto, con el objetivo de generar beneficios concretos para ambas partes. En este sentido, se proponen elevar el comercio bilateral a 100.000 millones de dólares en 2026 y a 150.000 millones de dólares en 2030, sobre la base de un desarrollo equilibrado y sostenible.



Asimismo, acordaron seguir impulsando la cooperación en ciencia y tecnología como motor del desarrollo de las relaciones bilaterales, ampliar la colaboración en formación de recursos humanos, cultura, turismo e intercambios pueblo a pueblo, así como continuar prestando atención y mejorando las políticas destinadas a proteger los derechos e intereses legítimos de la comunidad vietnamita en Corea del Sur y de la comunidad surcoreana en Vietnam.



Al valorar positivamente los resultados de la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y su similar de Corea del Sur en los últimos años, los dirigentes de ambos países acordaron mantener intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y de otros niveles; intensificar el intercambio de experiencias en materia de elaboración legislativa y construcción institucional al servicio del desarrollo sostenible; y promover activamente los intercambios entre las respectivas comisiones especializadas, tanto de manera presencial como virtual.



Ambas partes se comprometieron asimismo a implementar eficazmente el Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre los dos órganos legislativos, firmado en noviembre de 2025.



También acordaron potenciar el papel de los órganos legislativos en la coordinación de la supervisión de la aplicación de tratados internacionales y acuerdos de cooperación gubernamental; perfeccionar las políticas y el marco jurídico para crear condiciones favorables para las empresas y los ciudadanos de ambos países; y continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros interparlamentarios regionales e internacionales.



En Seúl, Tran Thanh Man sostuvo encuentro con el presidente del Partido Democrático de Corea, Kim Min Seok; al presidente del Partido del Poder Popular, Jang Dong Hyeok; y al presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Moon Jin Seok.



Con motivo de la visita, el dirigente parlamentario se reunió también con miembros de la Red de Innovación y expertos vietnamitas en Corea del Sur, así como con amigos surcoreanos. Asimismo, recibió a dirigentes de varios grandes grupos empresariales surcoreanos que mantienen inversiones en Vietnam y se reunió con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en Corea del Sur.



Con una agenda de actividades sustantivas y resultados concretos, la visita oficial a Corea del Sur del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa concluyó con éxito, contribuyendo a elevar las relaciones de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur a una nueva etapa, más sustantiva, eficaz y sostenible a largo plazo. La visita también permitió reforzar y ampliar la cooperación parlamentaria de manera acorde con la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, en beneficio concreto de sus pueblos y comunidades empresariales./.

VNA