Expertos jóvenes argentinos interesados en la política exterior y la integración de Vietnam

Buenos Aires (VNA) - La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, sostuvo el 8 de septiembre (hora local) un intercambio con un grupo de jóvenes expertos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en Buenos Aires, durante el cual presentó las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam, su política exterior y las perspectivas de cooperación con Argentina.



Durante el encuentro, Ngo Minh Nguyet informó que Vietnam celebró con éxito en enero, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, acontecimiento de especial importancia para definir las orientaciones de desarrollo del país en la nueva etapa.



El 15 de marzo, Vietnam celebró con éxito las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031, con una participación del 99,68%, equivalente a cerca de 79 millones de votantes.



En la primera sesión de la XVI Asamblea Nacional, celebrada en abril, fueron elegidos y ratificados los principales cargos dirigentes del Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno.



En el ámbito económico, Vietnam se ha fijado como objetivo alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 10 por ciento anual durante el período 2026-2030, con la meta de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, informó.



Según la embajadora, los nuevos motores de crecimiento se centran en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el aumento de la productividad laboral.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet. (Fuente: VNA)



Las tres prioridades estratégicas son perfeccionar las instituciones, desarrollar recursos humanos de alta calidad y construir un sistema de infraestructura moderno, integral y sincronizado.



Al referirse a las relaciones entre Vietnam y Argentina, la diplomática destacó los avances registrados en la cooperación económica, comercial y de inversiones.



En enero de este año, ambos países estuvieron cerca de concluir las negociaciones del Convenio para Evitar la Doble Imposición, cuya firma se espera para este año con el fin de facilitar las actividades empresariales y de inversión.



En el ámbito de las tecnologías avanzadas, Vietnam y Argentina han comenzado a cooperar en materia satelital. En abril pasado, la estación terrestre del Centro Espacial de Vietnam recibió imágenes y datos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (CONAE), en el marco de la misión Artemis II.



La cooperación en telecomunicaciones también registró avances, con la recepción por parte de una empresa argentina de un segundo lote de cables y equipos de telecomunicaciones fabricados por el Grupo de Industria y Telecomunicaciones del Ejército de Vietnam (Viettel).



Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó en 2025 los 4,27 mil millones de dólares, un aumento del 4,1 por ciento interanual. Vietnam exportó a Argentina bienes por unos 877 millones de dólares e importó productos por 3,39 mil millones de dólares.



Ambos países cuentan además con un amplio potencial de cooperación en sectores como minerales críticos, biotecnología, energías renovables, salud y productos farmacéuticos.

La embajadora Ngo Minh Nguyet también destacó que Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur) anunciaron oficialmente en diciembre pasado el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA), mientras que la primera ronda de negociaciones se celebró en Buenos Aires a finales de agosto.



Vietnam aspira a acelerar este proceso para ampliar el comercio y las inversiones con los países miembros del bloque, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En cuanto a la política exterior, la embajadora reafirmó que Vietnam mantiene una línea independiente y autosuficiente, basada en la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la multilateralización y diversificación de sus relaciones exteriores, colocando los intereses nacionales en primer lugar.



Vietnam mantiene asimismo una política de defensa basada en los “Cuatro No”: no participar en alianzas militares, no alinearse con un país contra otro, no permitir bases militares extranjeras en su territorio y no recurrir ni amenazar con recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales.



En respuesta a preguntas de los expertos sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y sus repercusiones para Vietnam, la embajadora señaló que Vietnam mantiene buenas relaciones con ambos países y considera la competencia entre las grandes potencias una realidad de largo plazo en las relaciones internacionales.



Respecto de China, Vietnam la considera un país vecino y un socio importante, con numerosos intereses comunes, y desea mantener una relación de paz, estabilidad y cooperación responsable.



Mientras tanto, las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos continúan desarrollándose en numerosos ámbitos, en el marco de la Asociación Estratégica Integral por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible establecida en 2023.



Sobre el Mar del Este, la embajadora Ngo Minh Nguyet reafirmó la posición consecuente de Vietnam de resolver pacíficamente las disputas sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, al tiempo que protege firmemente su independencia, soberanía y sus derechos e intereses legítimos./.