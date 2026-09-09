Vietnam y Francia buscan un nuevo impulso a la cooperación en energía y tecnología

París (VNA) - La visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Francia está llamada a impulsar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como energía, infraestructura, tecnología, innovación y desarrollo sostenible, además de abrir oportunidades para que las empresas francesas amplíen sus inversiones y aporten tecnología al desarrollo del país sudesteasiático.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París con motivo del viaje, el presidente de Schneider Electric Vietnam y Camboya, Dang Nguyen Ngu, señaló que la elevación de las relaciones entre ambos países a una Asociación Estratégica Integral refleja el interés común por profundizar la cooperación en estos ámbitos.

Para Schneider Electric, empresa francesa con 190 años de historia y más de tres décadas de presencia en Vietnam, la visita reafirma la sólida confianza y los estrechos vínculos entre ambos países. La trayectoria de la compañía en Vietnam, explicó, ha acompañado el desarrollo nacional, desde el apoyo a importantes proyectos de infraestructura eléctrica, incluido el tendido de transmisión Norte-Sur de 500 kW, hasta la modernización industrial, la transformación digital y el crecimiento sostenible.

El nuevo marco de relaciones, agregó, genera oportunidades en áreas clave para el futuro de Vietnam, como la transición energética, los centros de datos y las “fábricas de IA”, la producción avanzada, la industria inteligente y el desarrollo urbano sostenible, al tiempo que permite a las empresas francesas aportar tecnología, experiencia, innovación e inversión a largo plazo.

En el objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y convertirse en un país desarrollado para 2045, la energía tendrá un papel estratégico. Schneider Electric aspira a convertirse en socio tecnológico de Vietnam en materia energética, combinando electrificación, automatización y digitalización para reforzar la resiliencia, la competitividad y el crecimiento sostenible.

Dang Nguyen Ngu identificó tres áreas prioritarias para ampliar la contribución de la empresa. La primera es la infraestructura digital y los centros de datos preparados para la inteligencia artificial (IA), ante el aumento de la demanda de instalaciones de alto rendimiento y eficiencia energética. Schneider Electric invierte a escala mundial en sistemas de distribución eléctrica, refrigeración, gestión energética y soluciones de supervisión digital para infraestructura de IA, y considera que Vietnam tiene potencial para desarrollar centros de datos sostenibles y resilientes.

La segunda es la producción inteligente y la digitalización industrial. En un contexto en que Vietnam consolida su posición como centro mundial de producción, Schneider Electric combina automatización industrial, software, gemelos digitales, análisis de datos basados en IA y gestión energética para ayudar a los fabricantes a mejorar productividad, resiliencia, calidad y sostenibilidad.

La tercera es la infraestructura sostenible y las ciudades inteligentes. Ante el aumento de las inversiones en aeropuertos, puertos, ferrocarriles y sistemas ferroviarios urbanos, la combinación de electrificación, automatización y tecnologías digitales puede contribuir a construir infraestructuras más eficientes, resilientes y sostenibles, reforzando la conectividad y la productividad.

Tras más de tres décadas de operaciones, Schneider Electric considera que Vietnam sigue siendo un destino de inversión atractivo en Asia, gracias a su base económica, fuerza laboral joven y cualificada, creciente clase media y compromiso con las transformaciones digital y verde.

La empresa identifica tres grandes motores del crecimiento de Vietnam: modernización industrial, transición energética y transformación digital, tendencias que generan una fuerte demanda de tecnologías avanzadas, infraestructura moderna y soluciones sostenibles.

Para profundizar la cooperación y desbloquear nuevas inversiones, Dang Nguyen Ngu propuso acelerar el desarrollo energético y de infraestructuras, mejorar la previsibilidad de las políticas y la implementación de proyectos de transición energética, energías renovables e infraestructura digital, promover las asociaciones público-privadas para facilitar la transferencia tecnológica y la innovación, e invertir más en recursos humanos y competencias digitales.

También destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre el Gobierno, las empresas, el mundo académico y las principales compañías tecnológicas para construir ecosistemas de innovación y desarrollar capacidades locales.

Según Dang Nguyen Ngu, Vietnam y Francia cuentan con amplio margen para profundizar la cooperación en energía limpia, infraestructura digital, producción avanzada e innovación. En este sentido, Schneider Electric reafirma su compromiso de acompañar al país indochino a largo plazo y contribuir a construir una economía más resiliente, competitiva y sostenible./.