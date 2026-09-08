Vietnam e Israel refuerzan cooperación en IA y ciberseguridad

Tel Aviv (VNA)- El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, realizó recientemente una visita de trabajo a la ciudad de Beerseba, ubicada en el sur del país, con el objetivo de promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la innovación.



En una reunión con gerentes del Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas (CERT), dependencia de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel (INCD), las dos partes analizaron la posibilidad de mejorar el intercambio de información y conectar a organismos especializados y empresas, así como promover la cooperación en la formación de personal destinado a la ciberseguridad.



Nguyen Ky Son también visitó el Laboratorio Nacional de Ciberseguridad y conoció las actividades de prueba de nuevas soluciones tecnológicas, así como el apoyo a las empresas emergentes y la investigación en el ámbito de las tecnologías operativas.



Por otro lado, en el Centro de Innovación de Beerseba, el diplomático vietnamita estudió el modelo de coordinación entre el gobierno municipal, la Universidad Ben-Gurión del Néguev y el Hospital Soroka para construir un ecosistema de innovación, incubar tecnologías, apoyar a las start-ups y conectar a las empresas con las autoridades y la comunidad investigadora.



Con anterioridad, al dialogar con Nguyen Ky Son, el profesor Yuval Elovici, director del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU), le presentó nuevas investigaciones y soluciones en materia de la ciberseguridad, especialmente la aplicación de la inteligencia artificial en el campo.



En la ocasión, ambas partes discutieron una posible colaboración en formación e investigación, así como oportunidades para que estudiantes vietnamitas cursen programas de posgrado y reciban becas completas de la BGU en las áreas de la ciberseguridad y la inteligencia artificial.



Se espera que las reuniones de trabajo en Beerseba de Nguyen Ky Son contribuyan a profundizar el entendimiento y abrir nuevas oportunidades de conexión y cooperación entre Vietnam e Israel en los sectores de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la innovación.



Se trata de áreas en las que Israel posee fortalezas y que se incluyen entre las diez tecnologías estratégicas cuya prioridad de desarrollo ha establecido Vietnam.



Beerseba es conocida como uno de los principales centros de tecnología e innovación de Israel. El laboratorio de tecnología operativa del INCD figura actualmente entre los tres únicos especializados en este campo a nivel mundial./.

VNA