Nuevas vías de cooperación en las relaciones entre Vietnam y Francia

Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, busca dar un nuevo impulso al amplio potencial de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Se trata de la segunda visita de To Lam a Francia y de la primera vez en que un jefe del Partido y del Estado de Vietnam participa en dos ocasiones en un evento internacional organizado por el país europeo.



Vietnam y Francia establecieron relaciones diplomáticas el 12 de abril de 1973, las elevaron a Asociación Estratégica en 2013 y a Asociación Estratégica Integral en 2024. Desde entonces, los intercambios de delegaciones de alto nivel se han intensificado. En octubre de 2024, durante la visita oficial de To Lam a Francia, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea (UE) en alcanzar este nivel de asociación con Vietnam.



En mayo de 2025, el presidente Emmanuel Macron realizó una visita de Estado a Vietnam, la quinta de un mandatario francés al país desde 1973, reafirmando la importancia que París concede a Hanoi como socio clave en el Sudeste Asiático y en su estrategia del Indo-Pacífico.



Ambos países mantienen mecanismos de diálogo y cooperación en seguridad, defensa, economía, política, cooperación local, consultas políticas y asuntos marítimos. La cooperación económica, comercial y de inversión constituye uno de los pilares de las relaciones bilaterales. El comercio bilateral superó los 6,3 mil millones de dólares en 2025, un 16,4% más interanual, y alcanzó 3 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, un aumento del 26,9%.



Hasta julio de 2026, Francia contaba con 744 proyectos de inversión en Vietnam, por un valor registrado superior a 4 mil millones de dólares, ocupando el puesto 16 entre 153 países y territorios inversores en el país.

Durante su visita de Estado a Vietnam, el 27 de mayo de 2025, el presidente Emmanuel Macron y su esposa visitaron la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH, por sus siglas en inglés), también conocida como Universidad Vietnam-Francia, e interactuaron con los estudiantes. Esta universidad pública, que cumple con los estándares internacionales, fue fundada en 2009 en el marco de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Vietnam y Francia. (Foto: VNA)

La educación, la formación, la ciencia y tecnología y la salud también constituyen áreas destacadas de cooperación. Cerca de 6 mil estudiantes vietnamitas cursan actualmente estudios en Francia. La cooperación científica y biomédica se sustenta en la presencia de instituciones francesas en Vietnam, entre ellas la red de Institutos Pasteur, el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Agencia Nacional Francesa de Investigación sobre el VIH, las Hepatitis Virales y las Enfermedades Infecciosas Emergentes (ANRS).



Otro importante puente de amistad es la comunidad de más de 300 mil vietnamitas y personas de origen vietnamita que viven y participan activamente en la sociedad francesa. La cooperación entre las localidades de ambos países, desarrollada durante décadas, también ha generado resultados concretos en planificación urbana, preservación del patrimonio, atención de salud y deportes comunitarios.



La cooperación en defensa y seguridad continúa fortaleciéndose, mientras que la ciencia y tecnología, incluido el sector espacial, se perfila como un nuevo pilar estratégico con amplio potencial.



En los foros multilaterales, Vietnam y Francia comparten numerosas posiciones sobre cuestiones internacionales y regionales, apoyan el multilateralismo y mantienen una estrecha coordinación en organismos y mecanismos como las Naciones Unidas, ASEAN-UE y la Organización Internacional de la Francofonía.



Sobre esta base, la participación de To Lam en la Cumbre Espacial Internacional de París y sus actividades en Francia constituirán un importante hito para impulsar la cooperación bilateral.



La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang señaló que los vínculos bilaterales se desarrollan de manera positiva e integral, tanto en amplitud como en profundidad, sustentados en una creciente confianza política y profundos lazos históricos, culturales e intercambios entre los pueblos.



Destacó que los intercambios de alto nivel permitirán conectar las fortalezas de Francia en ciencia y tecnología, innovación y sectores tecnológicos estratégicos con las nuevas necesidades de desarrollo de Vietnam, atraer más recursos para alcanzar los objetivos de desarrollo rápido y sostenible y profundizar la cooperación de manera más sustancial y eficaz.

En la tarde del 27 de mayo de 2025, en Hanoi, la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam celebró una reunión de trabajo con una delegación de destacados institutos de investigación y universidades de Francia. (Foto: VNA)

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, espera que esta nueva etapa impulse la investigación conjunta y la transferencia de tecnologías fundamentales en campos como inteligencia artificial (IA), semiconductores, tecnología cuántica, espacio, infraestructuras de transporte y energías renovables. Paralelamente, se prevé ampliar la cooperación especializada en áreas sociales esenciales, como medicina preventiva, transferencia de tecnología biomédica y biofarmacéutica, digitalización, preservación y difusión de archivos históricos comunes, así como desarrollo del deporte de alto rendimiento y medicina deportiva.



En el marco de sus actividades en Francia, To Lam participa también en la Cumbre Espacial de París, el primer evento mundial de nivel de jefes de Estado dedicado al sector espacial.



Impulsada por el presidente Emmanuel Macron, la cumbre busca promover el diálogo y configurar la cooperación internacional en el ámbito espacial, contribuyendo a establecer normas, reglas y marcos de gobernanza. La cita constituye no solo un evento multilateral especializado, sino también un nuevo espacio estratégico de desarrollo y competencia, y refleja la visión de largo plazo de Francia para promover la cooperación internacional en materia espacial, tecnología satelital, seguridad y soberanía tecnológica.



La cumbre establece cuatro prioridades: seguridad espacial; economía espacial; configuración de regulaciones y normas en el ámbito espacial; y fortalecimiento de la investigación científica y la exploración del universo, el desarrollo tecnológico y la participación de los jóvenes.



Le Thi Thu Hang afirmó que la participación de To Lam refleja la visión de desarrollo y el espíritu proactivo de integración de Vietnam, así como la implementación al más alto nivel de las grandes orientaciones del Partido en materia de política exterior, integración internacional y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. También permitirá a Vietnam participar en la configuración de marcos de cooperación internacional en un ámbito de importancia estratégica creciente.



Por su parte, el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, valoró positivamente la participación de To Lam en la Cumbre Espacial y consideró que constituye una señal muy positiva que genera gran satisfacción en la parte francesa.



El diplomático afirmó que la presencia de la delegación de alto nivel de Vietnam demuestra la voluntad de Francia de cooperar en pie de igualdad con todos los países, independientemente de que sean potencias espaciales o países en desarrollo, ya que todos tienen legítimos derechos e intereses para acceder al espacio en el futuro./.