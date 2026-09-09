Vietnam impulsa finanzas verdes para una agricultura baja en emisiones

Hanoi (VNA) - En el marco del objetivo nacional de alcanzar las emisiones netas cero para 2050, la agricultura vietnamita debe impulsar la producción de alta tecnología para reducir las emisiones, sin embargo, las limitaciones financieras han dado lugar a un proceso de transición lento, fragmentado y de pequeña escala, con una eficacia limitada.



Señales positivas



En los últimos cinco años, Vietnam ha desarrollado y puesto en marcha gradualmente un sistema de finanzas verdes para apoyar actividades productivas de bajas emisiones y respetuosas con el medio ambiente (incluidas las del sector agrícola).



Sobre la base de la Directiva N.º 03/CT-NHNN, con fecha del 24 de marzo de 2015, emitida por el Banco Estatal de Vietnam, varios bancos como BIDV, VCB, HDBank y Agribank han lanzado paquetes de crédito para actividades de producción ecológica, que abarcan el tratamiento de residuos, la agricultura de alta tecnología, la transformación digital, la integración regional y la reducción de emisiones en las cadenas de fabricación.



Hasta 2025, el saldo pendiente de los paquetes de crédito agrícola verde otorgados por los bancos se estimó en más de cinco mil millones de dólares. Las estadísticas del Banco Estatal de Vietnam muestran que el país cuenta con alrededor de 50 instituciones financieras que ofrecen paquetes de crédito verde. Según los expertos, esa financiación destinada al sector agrícola todavía representa una proporción baja frente a su potencial. Las pequeñas empresas, las cooperativas y los agricultores tienen dificultades para acceder a créditos verdes destinados a la transformación productiva debido a que no cumplen criterios como los requisitos de garantías, el historial crediticio y los mecanismos de valoración de los créditos de carbono.



Según la evaluación del Banco Mundial, Vietnam necesitará aproximadamente 368 mil millones de dólares con vistas a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Niños participando en actividades en la Cooperativa de Granja Orgánica Thai Binh (Hung Yen). (Foto: VNA)





De ese monto, el sector agrícola representa aproximadamente el 20% del capital total, lo que demuestra que, para alcanzar el objetivo, es necesario completar cuanto antes el mecanismo de financiación verde para la agricultura, incluido el marco institucional, los fondos de inversión, los incentivos fiscales, las tasas de interés, la valoración de los activos utilizados como garantía y los instrumentos de seguro frente a los riesgos climáticos.



Mecanismo para resolver obstáculos



En la actualidad, la implementación de fuentes de financiación verde para el sector agrícola de Vietnam todavía enfrenta numerosas barreras, tanto institucionales como técnicas, debido a la falta de un marco de criterios unificado para determinar los proyectos verdes, lo que dificulta su evaluación y la gestión de riesgos. Asimismo, los mecanismos de financiación aún no ofrecen suficientes incentivos en aras de alentar a las empresas a transformar sus procesos productivos.



Además, la capacidad de la mayoría de las instituciones de crédito y empresas agrícolas para evaluar los impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sigue siendo limitada. Mientras tanto, las instituciones de crédito afrontan numerosas dificultades y obstáculos relacionados con el marco jurídico, el sistema nacional de datos sobre la economía verde y el catálogo de proyectos verdes, así como con la falta de recursos humanos cualificados en el sistema financiero en materia de ESG.



El experto Nguyen Dinh Dap, de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, subrayó que resulta necesario establecer un conjunto de criterios para identificar los proyectos de agricultura de alta tecnología y bajas emisiones; elaborar un sistema de créditos preferenciales, especialmente para proyectos de alta tecnología que requieren grandes inversiones, y aplicar IoT e inteligencia artificial (IA) a gran escala y la digitalización de las cadenas de suministro, con el fin de crear condiciones favorables y atraer la participación de las empresas privadas.



Asimismo, las autoridades competentes deben perfeccionar el sistema de medición, notificación y verificación (MRV) de emisiones como base para la emisión de bonos verdes y la valoración de los créditos de carbono. Esta es una condición importante para que las pequeñas empresas, las cooperativas y los agricultores puedan acceder a préstamos de financiación verde.



El Instituto de Estrategia y Política Agrícola, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ha propuesto diversas soluciones tales como desarrollar y establecer un conjunto de criterios nacionales para proyectos agrícolas sostenibles (que abarquen las emisiones, la eficiencia energética e hídrica, el uso de recursos, la circularidad y los criterios ESG) y elaborar y emitir directrices específicas sobre crédito verde y bonos verdes especializados a favor del sector, entre otros.



También hizo hincapié en la importancia de reforzar el papel del Estado en la movilización de recursos, la orientación y la creación del mercado; utilizar instrumentos financieros adecuados como “inversión semilla” para estimular a las empresas a transformar sus procesos productivos mediante la adopción de tecnologías verdes y de alta tecnología; integrar la financiación climática en los programas nacionales específicos; y desarrollar una amplia variedad de productos financieros verdes y un mercado de capitales verde.



Cabe destacar que resulta necesario mejorar la capacidad de acceso a financiación verde y fortalecer la cooperación internacional mediante la formación de expertos en el sistema crediticio y en las empresas verdes; desarrollar y ampliar modelos de asociación público-privada (PPP) internacional, especialmente en los ámbitos del crédito, los seguros contra riesgos climáticos y la transferencia de tecnologías limpias; así como reforzar la capacidad de gestión, evaluación y supervisión de proyectos de alta tecnología./.