Empresas polacas exploran oportunidades en el mercado vietnamita

Hanoi (VNA) – Importantes empresas polacas se reunieron el 8 de septiembre en Hanoi con representantes del Departamento de Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, para buscar socios de distribución y proveedores en el país, especialmente en los sectores de cosméticos, alimentos y bebidas.



En su búsqueda de oportunidades en el mercado vietnamita, MAJAMI, una división de Sweet House especializada en la producción y comercialización de productos de confitería, busca distribuidores locales para sus productos polacos.



Por su parte, las empresas polacas también mostraron interés en encontrar proveedores vietnamitas. GABONA, especializada en la distribución y venta al por mayor de cosméticos profesionales, productos para el cuidado del cabello, maquillaje y accesorios de belleza, busca fabricantes vietnamitas capaces de producir cosméticos naturales y veganos. La delegación polaca también expresó interés en encontrar socios para productos vietnamitas de fruta liofilizada.



Para responder a las necesidades específicas de la delegación, el Departamento de Mercado Interno puso en contacto a las empresas polacas con compañías vietnamitas que operan en los mismos sectores, lo que permitió a ambas partes presentar sus productos, intercambiar información sobre sus requisitos y explorar posibles oportunidades de cooperación.



Las empresas vietnamitas presentaron sus capacidades y productos, así como las categorías de mercancías con potencial para la cooperación en materia de importación y exportación con socios polacos. El encuentro también permitió a las empresas de ambos países mantener conversaciones directas sobre los requisitos de los productos, las características de los mercados y las oportunidades de distribución.



Un representante de TikTok Vietnam también informó a la delegación polaca sobre las políticas de venta aplicables a las empresas con inversión extranjera en las plataformas de comercio electrónico, en particular TikTok Shop, y explicó los requisitos y condiciones que estas deben cumplir para operar en el mercado vietnamita.



Según Tran Huu Linh, director de la Dirección de Vigilancia del Mercado de Vietnam, estos contactos directos permiten a las empresas de ambos países mantener conversaciones más concretas sobre las necesidades de productos, las oportunidades de cooperación y las vías de acceso a sus respectivos mercados.



Tras la reunión, las empresas vietnamitas y polacas establecieron contactos directos en función de las categorías de productos y las necesidades específicas de cada parte. Ambas continuarán las conversaciones, centrándose en socios y productos concretos, así como en los requisitos particulares de cada mercado./.

VNA