Política

Embajador vietnamita recibe la Orden Francisco de Miranda de Primera Clase de Venezuela

El embajador Vu Trung My recibe la Orden Francisco de Miranda de Primera Clase por sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Venezuela.

El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Caracas (VNA) - El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, recibió la Orden Francisco de Miranda de Primera Clase, una de las más altas distinciones del Estado venezolano, en reconocimiento a sus contribuciones al fortalecimiento de la tradicional amistad y la asociación integral entre ambos países.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidió la ceremonia en el Palacio de Miraflores con motivo del término del mandato del diplomático y afirmó que el Gobierno y el pueblo venezolanos valoran profundamente la solidaridad, el apoyo y la sincera ayuda de Vietnam, país que consideró un referente y modelo de resiliencia en la defensa de la independencia y la soberanía.

Rodríguez destacó las contribuciones de Vu Trung My al fortalecimiento y la profundización de los vínculos bilaterales. Señaló que, desde el inicio de su mandato en abril de 2023, el diplomático contribuyó a estrechar las relaciones en los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios entre los pueblos.

Asimismo, expresó su confianza en que el embajador continuará siendo, independientemente del cargo que ocupe en el futuro, un sólido puente de amistad entre ambas naciones.

En materia de cooperación, Venezuela señaló que los dos países mantienen numerosos acuerdos y que, tras la visita oficial a Venezuela del ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en junio pasado, ambas partes acordaron una agenda bilateral y negocian activamente más de 30 nuevos acuerdos de cara a la próxima reunión del Comité Intergubernamental, prevista para noviembre de 2026.

Los nuevos acuerdos se centrarán en sectores prioritarios como energía, telecomunicaciones, defensa, seguridad, cultura y, especialmente, agricultura.

Por su parte, Vu Trung My expresó su honor por recibir la Orden Francisco de Miranda y agradeció el apoyo y la asistencia de los dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, así como los organismos competentes de Venezuela durante su misión diplomática.

El embajador subrayó que la condecoración no constituye únicamente un reconocimiento personal, sino también al Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, así como a la tradicional amistad, la asociación integral y los avances alcanzados en las relaciones bilaterales.

Afirmó que, independientemente del cargo que desempeñe en el futuro, continuará actuando como puente y contribuyendo al fortalecimiento de la solidaridad, la amistad y una cooperación bilateral integral y sustancial.

Nombrada en honor al generalísimo Francisco de Miranda (1750-1816), considerado “El Precursor” de la independencia de América Latina, la Orden Francisco de Miranda es una de las más altas distinciones del Estado venezolano. Fue instituida para reconocer a personas que hayan realizado contribuciones especialmente destacadas a la defensa y construcción de Venezuela, así como al desarrollo de la amistad entre Venezuela y otros países del mundo./.

VNA
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