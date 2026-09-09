Comunidad vietnamita en Mongolia aspira a ser puente entre ambos países

Ulán Bator (VNA) Con motivo de la próxima visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel de Vietnam a Mongolia, el titular de la Asociación de Vietnamitas en Mongolia, Nguyen Huy Tuan, destacó la importancia de la visita, al considerar que ambos países mantienen una tradicional amistad y comparten similitudes históricas, culturales y aspiraciones de desarrollo.



Según él, la comunidad vietnamita en Mongolia se siente muy emocionada ante la oportunidad de reunirse y dialogar con el presidente de la Asamblea Nacional. Para los vietnamitas que viven lejos de su patria, estos encuentros reflejan la atención del Partido y el Estado y fortalecen el vínculo de la comunidad con el país.



Sobre las relaciones bilaterales, señaló que ambos países aún tienen un gran potencial de cooperación, especialmente en economía y comercio. Mongolia cuenta con fortalezas en ganadería, agricultura, minería y recursos naturales, mientras Vietnam destaca en producción, procesamiento, bienes de consumo, alimentos, productos farmacéuticos y servicios.



Estas ventajas pueden complementarse, aunque persisten dificultades en transporte y logística. Resolver estos obstáculos permitiría impulsar el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre ambos pueblos.



“Vivimos aquí, conocemos en cierta medida el mercado, la cultura y la gente de Mongolia, y al mismo tiempo mantenemos fuertes vínculos con Vietnam. Por ello, queremos ser realmente un puente entre las empresas y los pueblos de ambos países”, afirmó.



Recordó que, en 2024, con motivo del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Mongolia elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Integral. Por ello, la comunidad vietnamita espera que la visita contribuya a concretar este nuevo marco de relaciones, especialmente mediante una mayor cooperación entre los dos parlamentos y proyectos prácticos, dando un nuevo impulso a los lazos bilaterales.



Asimismo, los vietnamitas en Mongolia esperan que ambos países sigan facilitando el comercio, la inversión, el turismo, la educación y los intercambios populares. También desean recibir mayor apoyo de las autoridades vietnamitas para proteger sus derechos e intereses legítimos, preservar la lengua y cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones y contribuir más al desarrollo nacional.



Expresó su deseo de que cada vietnamita en Mongolia, independientemente de su profesión, sea una imagen positiva de Vietnam y contribuya a fortalecer la amistad entre ambos pueblos.



Además, confió en que la visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, sea un éxito y abra nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y Mongolia./.

VNA