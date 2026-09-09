Sociedad

Comunidad vietnamita en Mongolia aspira a ser puente entre ambos países

Con motivo de la próxima visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel de Vietnam a Mongolia, el titular de la Asociación de Vietnamitas en Mongolia, Nguyen Huy Tuan, destacó la importancia de la visita, al considerar que ambos países mantienen una tradicional amistad y comparten similitudes históricas, culturales y aspiraciones de desarrollo.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ulán Bator (VNA) Con motivo de la próxima visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel de Vietnam a Mongolia, el titular de la Asociación de Vietnamitas en Mongolia, Nguyen Huy Tuan, destacó la importancia de la visita, al considerar que ambos países mantienen una tradicional amistad y comparten similitudes históricas, culturales y aspiraciones de desarrollo.

Según él, la comunidad vietnamita en Mongolia se siente muy emocionada ante la oportunidad de reunirse y dialogar con el presidente de la Asamblea Nacional. Para los vietnamitas que viven lejos de su patria, estos encuentros reflejan la atención del Partido y el Estado y fortalecen el vínculo de la comunidad con el país.

Sobre las relaciones bilaterales, señaló que ambos países aún tienen un gran potencial de cooperación, especialmente en economía y comercio. Mongolia cuenta con fortalezas en ganadería, agricultura, minería y recursos naturales, mientras Vietnam destaca en producción, procesamiento, bienes de consumo, alimentos, productos farmacéuticos y servicios.

Estas ventajas pueden complementarse, aunque persisten dificultades en transporte y logística. Resolver estos obstáculos permitiría impulsar el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre ambos pueblos.

“Vivimos aquí, conocemos en cierta medida el mercado, la cultura y la gente de Mongolia, y al mismo tiempo mantenemos fuertes vínculos con Vietnam. Por ello, queremos ser realmente un puente entre las empresas y los pueblos de ambos países”, afirmó.

Recordó que, en 2024, con motivo del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Mongolia elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Integral. Por ello, la comunidad vietnamita espera que la visita contribuya a concretar este nuevo marco de relaciones, especialmente mediante una mayor cooperación entre los dos parlamentos y proyectos prácticos, dando un nuevo impulso a los lazos bilaterales.

Asimismo, los vietnamitas en Mongolia esperan que ambos países sigan facilitando el comercio, la inversión, el turismo, la educación y los intercambios populares. También desean recibir mayor apoyo de las autoridades vietnamitas para proteger sus derechos e intereses legítimos, preservar la lengua y cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones y contribuir más al desarrollo nacional.

Expresó su deseo de que cada vietnamita en Mongolia, independientemente de su profesión, sea una imagen positiva de Vietnam y contribuya a fortalecer la amistad entre ambos pueblos.

Además, confió en que la visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, sea un éxito y abra nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y Mongolia./.

VNA
#Vietnam #Mongolia #visita oficial
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Nuevas escuelas de educación integrada en las zonas fronterizas de Vietnam

Nuevas escuelas de educación integrada en las zonas fronterizas de Vietnam

Las nuevas escuelas de educación integrada, que combinan los niveles de primaria y secundaria básica, han sido construidas y puestas oportunamente en funcionamiento para el nuevo curso escolar 2026-2027 en las comunas fronterizas, zonas con una elevada presencia de comunidades de minorías étnicas, contribuyendo así a satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes.