Sociedad

Refuerzan el control para resolver definitivamente las infracciones de pesca IUU

Ca Mau intensifica el control de buques, la trazabilidad y la gestión mediante eCDT y VMS para combatir la pesca IUU y contribuir a retirar la “tarjeta amarilla” de la CE.

Nguyễn Ngọc Tùng
El estuario del río Doc, un bullicioso centro para embarcaciones pesqueras en la provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)
El estuario del río Doc, un bullicioso centro para embarcaciones pesqueras en la provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) - Una delegación intersectorial del Comité Directivo del Ministerio de Defensa para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), encabezada por el coronel Bui Yen Tinh, subdirector del Departamento de Operaciones del Estado Mayor General, inspeccionó los días 6 y 7 de septiembre las labores contra la pesca IUU en el puesto fronterizo de Song Doc y el Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia de Ca Mau.

La delegación se centró en la divulgación y difusión de las normas legales sobre la lucha contra la pesca IUU; la gestión de los buques pesqueros y los casos sospechosos de infracción; el control de la entrada y salida de puertos y puntos de desembarque, así como la realización de los trámites mediante el sistema electrónico eCDT.

También inspeccionó las labores de patrullaje y control de los buques pesqueros en puertos, zonas de fondeo, áreas costeras e islas cercanas a la costa; el tratamiento de las infracciones IUU pendientes desde 2024; la actualización de las sanciones en la base de datos sobre infracciones administrativas en el sector pesquero y la gestión de los casos de pérdida de conexión del sistema de seguimiento de buques pesqueros (VMS).

Uno de los aspectos prioritarios fue evaluar los resultados en la solución de las deficiencias señaladas anteriormente, especialmente en el control del volumen de productos pesqueros desembarcados, la trazabilidad del origen de las capturas, la actualización de los datos pesqueros y la coordinación intersectorial para inspeccionar y supervisar las actividades en el mar.

La delegación también analizó las dificultades y obstáculos y propuso medidas para mejorar la eficacia de la lucha contra la pesca IUU.

El vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, Le Van Su, afirmó que la provincia está decidida a prevenir, reducir y eliminar las actividades de pesca IUU, con el objetivo prioritario de poner fin por completo a la situación de buques y pescadores de Ca Mau que realizan actividades pesqueras ilegales en aguas extranjeras, contribuyendo a que Vietnam retire la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

Le Van Su propuso estudiar soluciones y procedimientos para autorizar la actividad de los puntos temporales de desembarque pesquero; resolver definitivamente las actividades pesqueras de embarcaciones que operan fuera de las rutas establecidas, infringen aguas extranjeras o presentan señales de violación; y revisar y contabilizar los puntos con errores del sistema VMS.

Al concluir la inspección, Bui Yen Tinh reconoció los esfuerzos de la Guardia Fronteriza de Ca Mau y las fuerzas coordinadas, y pidió continuar aplicando de manera decidida y eficaz las directrices del Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Comando de la Guardia Fronteriza y el Comité Popular provincial sobre la lucha contra la pesca IUU.

Asimismo, solicitó mantener estrictamente los procedimientos de inspección y control mediante el sistema de gestión de buques pesqueros; controlar de manera rigurosa a las personas y embarcaciones que entran y salen de las bocanas, y no permitir que zarpen aquellas que no cumplan los requisitos documentales.

Las autoridades competentes deben coordinarse estrechamente para actualizar e interconectar los datos, revisar las dificultades y proponer soluciones, así como intensificar la divulgación y movilización, especialmente entre propietarios y capitanes de barcos, con el fin de garantizar que los pescadores conozcan y comprendan las normas básicas contra la pesca IUU./.

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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