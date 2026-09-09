Vietnam valora experiencia rusa en gobernanza y autonomía económica

Moscú (VNA)- Vietnam presta un interés especial en la experiencia de Rusia en materia de gobernanza nacional, el fortalecimiento de la autosuficiencia económica y el aumento de la resiliencia ante perturbaciones externas, afirmó el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi.



En una reunión efectuada la víspera en Moscú con Alexey Komissarov, director de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (RANEPA), el funcionario elogió la larga trayectoria de la RANEPA en formación, investigación y asesoramiento sobre políticas, destacando que es una de las principales instituciones educativas de Rusia y un centro clave para la formación de cuadros directivos y de gestión del país, así como para la investigación y consultoría en materia de políticas.



Expresó su agradecimiento a la RANEPA y a sus instituciones predecesoras por sus contribuciones a la formación y el desarrollo de funcionarios vietnamitas. En las últimas décadas, cerca de 1.000 funcionarios directivos vietnamitas han estudiado y recibido formación en el establecimiento; muchos de ellos han llegado a ocupar cargos importantes en el sistema político del país indochino.



Subrayó que la cooperación de larga data entre la RANEPA y las instituciones vietnamitas de formación e investigación ha seguido desarrollándose, aportando contribuciones prácticas a la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.



Thanh Nghi sostuvo que Vietnam se adentra en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para el año 2045. El país centra sus esfuerzos en la ciencia y la tecnología, la innovación, la resiliencia económica y la mejora de la gobernanza nacional.



Por tal motivo, el visitante propuso que la RANEPA comparta su experiencia en investigación y consultoría de políticas, en la movilización de expertos y conocimientos interdisciplinarios, así como en herramientas políticas para fomentar la producción nacional y reducir la dependencia externa.



En cuanto a la cooperación entre la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del PCV y la RANEPA, indicó que comparten similitudes en sus funciones de investigación estratégica y asesoramiento sobre políticas, y que existe un amplio margen para una colaboración práctica.



Sugirió realizar investigaciones conjuntas sobre gobernanza del desarrollo, autonomía estratégica, ciencia y tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos; compartir informes de investigación, metodologías y previsiones políticas; y promover el intercambio de expertos y programas de formación a corto plazo.



La parte vietnamita también exhortó a considerar un acuerdo de cooperación para facilitar diálogos regulares sobre políticas, investigaciones conjuntas e intercambios de delegaciones y expertos.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, visita un aula de la RANEPA denominada “To Lam, secretario seneral del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam”. (Foto: VNA)



Por su parte, Komissarov destacó que Vietnam es uno de los socios clave de la RANEPA en proyectos de desarrollo de capacidades para funcionarios públicos. Elogió los logros económicos de Vietnam, su elevado ritmo de crecimiento y su profunda integración en las instituciones internacionales, factores que han contribuido a fortalecer el papel y la posición del país tanto a nivel regional como mundial.



Indicó que los acuerdos alcanzados tras su reunión con el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, en diciembre de 2025 han arrojado resultados positivos, incluido un proyecto piloto para evaluar la capacidad de gestión de 80 funcionarios vietnamitas. La parte rusa percibe un gran potencial para ampliar dicho proyecto.



Ambas partes acordaron continuar las conversaciones para transformar las propuestas de cooperación en actividades concretas, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.



Durante la visita, Thanh Nghi y la delegación recorrieron también un aula de la RANEPA denominada “To Lam, secretario seneral del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam”./.