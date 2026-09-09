Economía

Comercio entre Vietnam e India supera los 10.000 millones de dólares en primer semestre de 2026

El comercio entre Vietnam e India superó los 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, equivalente al 60% del total registrado el año pasado, con un crecimiento positivo en varios sectores clave.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) – El comercio entre Vietnam e India superó los 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, equivalente al 60% del total registrado el año pasado, con un crecimiento positivo en varios sectores clave.

En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, el consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, señaló que Vietnam mantuvo un superávit comercial durante los primeros seis meses del año, con exportaciones cercanas a los 6.000 millones de dólares e importaciones de unos 4.000 millones.

Los principales productos de exportación siguieron registrando un crecimiento positivo, especialmente el café, cuyas ventas experimentaron una fuerte expansión. Al mismo tiempo, los productos agrícolas y acuáticos vietnamitas están ganando cada vez más la confianza y el favor de los consumidores indios, afirmó.

Otro aspecto destacado fue el crecimiento de los productos vinculados a las cadenas de valor mundiales, como teléfonos móviles, componentes, maquinaria y equipos. Según el funcionario, esta evolución demuestra que las economías de Vietnam e India mantienen un alto grado de complementariedad y que las empresas vietnamitas están mostrando un interés creciente por el mercado indio.

Destacó que los acuerdos de cooperación económica y comercial alcanzados durante la visita de Estado a India del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a principios de mayo han dado un nuevo impulso a los vínculos económicos y comerciales bilaterales, cuyos resultados concretos comienzan a hacerse visibles. Como ejemplo, citó a VinFast, fabricante de automóviles vietnamita que está invirtiendo en el mercado indio y ya ha logrado resultados iniciales.

El impulso de la inversión contribuirá naturalmente a promover el comercio bilateral, especialmente en sectores como el automotriz, afirmó.

No obstante, también señaló que persisten algunas barreras al comercio bilateral, entre ellas el aprovechamiento aún insuficiente de las ventajas complementarias de ambas economías y la falta de un acuerdo comercial bilateral.

Las estrictas normas y regulaciones de India también suponen un desafío para algunas empresas vietnamitas que buscan obtener la certificación de la Oficina de Normas de la India (BIS) para productos industriales, así como la certificación de seguridad alimentaria para productos del sector alimentario.

Pese a estos desafíos, afirmó que el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares para 2030, aunque ambicioso, es alcanzable si ambas partes mantienen una firme determinación.

Señaló que aún existen numerosas áreas de complementariedad entre las dos economías que no han sido plenamente aprovechadas, así como un importante efecto de arrastre que las grandes empresas pueden generar al alentar a otras compañías a explorar el mercado indio. Muchas empresas vietnamitas están recibiendo apoyo, mientras que las pequeñas y medianas empresas exploran activamente oportunidades de inversión en India, añadió./.

VNA
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