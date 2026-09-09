Vietnam y China fortalecen intercambio de experiencias sobre construcción partidista

Beijing (VNA)- El Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido Comunista de China (PCCh) mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre la investigación teórica, el balance de la práctica y la construcción partidista, y acordaron continuar fortaleciendo la cooperación y el intercambio de experiencias entre las dos organizaciones políticas en la nueva etapa.



Tal concenso se llegó en una reunión celebrada el 8 de septiembre en Beijing entre Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central y subjefe del Comité Directivo para el balance de los 100 años de liderazgo del PCV en la Revolución vietnamita y los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición al socialismo, y Li Shulei, miembro del Buró Político, integrante del Secretariado del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento de Publicidad.



En la cita, Xuan Thang destacó los importantes logros teóricos y prácticos alcanzados por el PCV durante el proceso de liderazgo de la Revolución vietnamita, en particular desde el inicio del proceso de la Renovación (Doi Moi) hasta la actualidad. Asimismo, subrayó la aplicación correcta y creativa del marxismo-leninismo y del pensamiento de Ho Chi Minh, en consonancia con las tendencias de desarrollo de la época y las condiciones concretas del país.



El funcionario visitante resaltó también la importancia estratégica de las relaciones con China dentro de la política exterior general de Vietnam, así como el papel del intercambio y la cooperación teórica entre los dos Partidos en el proceso de construcción del socialismo.



Tras la visita de Estado a China realizada en abril de 2026 por el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, la Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre ambos países continúa desarrollándose hacia una nueva etapa, con una colaboración cada vez más profunda y sustancial, afirmó.



De cara al próximo período, Xuan Thang propuso que ambas partes coordinen para preparar activamente el XXI Seminario Teórico entre los dos Partidos, dedicado al tema de la urbanización y la gestión urbana. También sugirió seguir promoviendo el intercambio de estudios y experiencias sobre el trabajo ideológico en el nuevo contexto.



Por su parte, Li Shulei valoró altamente los grandes logros de importancia histórica alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del PCV. Señaló que los dos Partidos comparten numerosas similitudes en sus fundamentos ideológicos y objetivos de liderazgo, lo que constituye una base favorable para ampliar la cooperación en el intercambio, la investigación, el balance de la práctica y el desarrollo teórico, en correspondencia con las realidades de cada país.



El funcionario chino propuso que ambas partes continúen coordinando investigaciones para profundizar en los fundamentos teóricos de los dos países, con especial atención a cuestiones como el período de transición al socialismo, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y la construcción de una civilización ecológica.



El 7 de septiembre, también en Beijing, Xuan Thang sostuvo conversaciones de trabajo con Xie Chuntao, subdirector ejecutivo de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones en profundidad sobre cuestiones estratégicas relacionadas con la investigación teórica y el balance de la práctica de cada Partido en la nueva etapa.



Xuan Thang manifestó especial interés por los métodos de investigación y balance de la práctica, la herencia y el desarrollo de los logros teóricos a lo largo de los diferentes períodos históricos, así como por el proceso de organización y preparación del Informe de balance de los 100 años del PCCh.



Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central, interviene en un seminario en la Academia China de Ciencias Sociales. (Foto: VNA)



Ese mismo día, la delegación vietnamita celebró sesiones de trabajo con el Instituto de Historia y Literatura del Comité Central del PCCh y la Academia China de Ciencias Sociales.



Xuan Thang presentó los dos grandes procesos de balance que actualmente desarrolla el PCV y expuso los principales temas de interés para el intercambio con la parte china. Entre ellos figuran los métodos para organizar grandes procesos de balance, la combinación entre el análisis histórico y el balance teórico-práctico, así como la manera de transformar los resultados obtenidos en argumentos y fundamentos para la formulación de directrices y estrategias de desarrollo nacional.



Previamente, en un encuentro con representantes de la Embajada de Vietnam en China, reafirmó que la amistad tradicional entre ambos países ocupa una posición de especial importancia y constituye una prioridad en las relacionesbilaterales. En la nueva etapa, el intercambio teórico y la sistematización de las experiencias en materia de liderazgo y gobernanza entre los dos Partidos desempeñan un papel orientador fundamental, contribuyendo a fortalecer la confianza política entre ambas naciones./.