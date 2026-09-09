Política

Vietnam fortalece cooperación con Territorio del Norte de Australia

Vietnam y el Territorio del Norte de Australia exploran nuevas oportunidades en comercio, inversión, educación, energía, minerales y trabajo.

El cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh (centro), se reúne con el gobernador del Territorio del Norte, David Connolly, y su esposa. (Foto: VNA)
El cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh (centro), se reúne con el gobernador del Territorio del Norte, David Connolly, y su esposa. (Foto: VNA)

Canberra (VNA)- En el marco del desarrollo positivo y continuo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, los vínculos entre el país indochino y el Territorio del Norte australiano se impulsan en múltiples ámbitos, desde el comercio, la inversión, la agricultura y la educación hasta la energía, los minerales esenciales y la cooperación laboral.

Este fue uno de los principales contenidos de la visita de trabajo que el 8 de septiembre realizó a Darwin, capital del Territorio del Norte, el cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh.

Durante la jornada, el diplomático vietnamita participó en siete actividades y mantuvo reuniones con las autoridades y representantes del ámbito político del Territorio del Norte para intercambiar puntos de vista sobre las orientaciones de cooperación entre ambas partes.

Los encuentros se desarrollaron en un ambiente abierto, amistoso y sustantivo, reflejando los avances registrados en las relaciones bilaterales tras la visita de Estado que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó a Australia a principios de agosto de 2026.

Los dirigentes del Territorio del Norte expresaron su alta valoración del potencial de cooperación con Vietnam y manifestaron su voluntad de llevar los vínculos bilaterales a un nivel acorde con las capacidades y necesidades de ambas partes.

El gobernador del Territorio del Norte, David Connolly, destacó los avances alcanzados por Vietnam y el importante papel que desempeña la comunidad vietnamita en la sociedad multicultural local. Connolly también mostró interés por las reformas administrativas que se llevan a cabo en Vietnam y expresó su deseo de ampliar la cooperación con diversas localidades vietnamitas, entre ellas Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Khanh Hoa.

Por su parte, el coordinador del Territorio del Norte, Stuart Knowles, afirmó que dará prioridad y acelerará la revisión de los proyectos de cooperación con Vietnam. La ministra de Comercio, Negocios y Relaciones con Asia, Robyn Cahill, puso de relieve las oportunidades existentes en el ámbito de la educación, y subrayó que el Territorio del Norte está dispuesto a crear condiciones favorables para que estudiantes vietnamitas puedan cursar estudios, realizar prácticas profesionales y acceder a oportunidades laborales en la región.

En una mesa redonda con funcionarios responsables de comercio, agricultura, educación y conectividad con Vietnam, los representantes australianos revisaron las iniciativas de cooperación existentes en agricultura, educación, inversión y transporte marítimo. Las conversaciones también exploraron nuevas posibilidades de colaboración en sectores estratégicos como la energía y los minerales esenciales, incluidas las tierras raras y el gas natural licuado.

Entre los asuntos de mayor interés abordados durante las reuniones figuró la propuesta de establecer próximamente una ruta aérea directa entre Vietnam y Darwin. Esta conexión contribuiría a facilitar los desplazamientos entre ambas partes y, con ello, favorecería el comercio, la inversión, la educación, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.

El alcalde de Darwin, Peter Styles, destacó asimismo la importante contribución de la comunidad vietnamita a la vida cultural de la ciudad. Dio la bienvenida a las delegaciones vietnamitas que visitan Darwin con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación y señaló que las autoridades municipales han aprobado el establecimiento de relaciones de hermanamiento con Ciudad Ho Chi Minh.

Por otro lado, Ed Smelt, subjefe de la Oposición (Partido Laborista), afirmó que los dos principales partidos políticos de Australia conceden gran importancia a las relaciones con Vietnam y están dispuestos a apoyar la búsqueda de soluciones a las dificultades relacionadas con la inmigración y los visados para estudiantes y trabajadores vietnamitas.

En las sesiones, Hai Anh reafirmó la determinación de promover una cooperación más amplia y profunda entre Vietnam y el Territorio del Norte, en consonancia con el desarrollo de las relaciones políticas entre ambos países y con el potencial de cada parte.

El diplomático vietnamita propuso que ambas partes impulsen nuevas actividades prácticas destinadas a fortalecer los vínculos en comercio, inversión y educación; amplíen la cooperación hacia los sectores de energía y minerales esenciales; y busquen soluciones eficaces para aumentar el flujo de trabajadores vietnamitas hacia el Territorio del Norte, contribuyendo así a satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo económico y social de esta región australiana./.

VNA
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