Experta india destaca el importante papel de Vietnam en los BRICS

Nueva Delhi (VNA) – La incorporación de Vietnam como país socio de los BRICS en junio de 2025 ha abierto un nuevo e importante canal de cooperación multilateral, que permite al país fortalecer sus vínculos con las economías emergentes y las naciones del Sur Global, al tiempo que contribuye al desarrollo y la gobernanza mundiales.



En un artículo publicado por Eurasia Review el 8 de septiembre, la profesora Reena Marwah, de la Universidad de Delhi y secretaria general de la Asociación de Académicos de Asia, afirmó que la ubicación geográfica estratégica y el dinamismo económico de Vietnam lo convierten en un socio de gran valor para los BRICS.



Señaló que la transformación económica de Vietnam, su profunda integración en las cadenas de valor mundiales y su creciente papel en Asia generan importantes áreas de convergencia e intereses complementarios con la agenda de cooperación de los BRICS.



Para 2026, bajo la presidencia de la India, los BRICS centrarán sus esfuerzos en ámbitos como la resiliencia de las cadenas de suministro, la infraestructura pública digital, los pagos en monedas locales, la inteligencia artificial, la innovación, la financiación climática y la reforma de la gobernanza mundial, indicó Marwah. Estas áreas ofrecen a Vietnam nuevas oportunidades para aprovechar sus fortalezas como país socio.



Para Vietnam, su participación en los BRICS se produce en un momento en que las relaciones con la India se han elevado al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada. La declaración conjunta entre ambos países identificó a Vietnam como un pilar importante de la política india "Act East" (Actuar hacia el Este), de su visión MAHASAGAR para promover un avance integral y mutuamente beneficioso en materia de seguridad y crecimiento regional, así como de su visión para el Indo-Pacífico. La India también reafirmó su apoyo al papel de Vietnam como país socio de los BRICS.



Ambas partes subrayaron la importancia de fortalecer la voz y el papel de los países del Sur Global en la gobernanza mundial.



Marwah señaló que la creciente posición de Vietnam en el Sudeste Asiático, junto con el fortalecimiento de su asociación con la India y su condición de país socio de los BRICS, le ofrece nuevas opciones estratégicas. Los BRICS pueden constituir un canal complementario para que Vietnam impulse la cooperación Sur-Sur, diversifique sus asociaciones y participe más activamente en ámbitos emergentes como la resiliencia de las cadenas de suministro, la financiación para el desarrollo, las tecnologías digitales y la transición ecológica, afirmó.



Al mismo tiempo, aconsejó a Vietnam utilizar su participación en los BRICS como complemento de los marcos de cooperación existentes. Mantener una política de multialineamiento permitiría al país diversificar sus socios en los ámbitos económico, tecnológico y de seguridad, preservando al mismo tiempo su autonomía estratégica y maximizando sus intereses nacionales.



Dado que la India presidirá los BRICS en 2026 y promoverá una agenda centrada en la resiliencia, la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenible, se espera que la participación de Vietnam como país socio contribuya también a fortalecer los vínculos entre los BRICS y el Sudeste Asiático.



Como economía altamente integrada y con amplios vínculos tanto con países desarrollados como en desarrollo, Vietnam puede aprovechar las oportunidades de cooperación que ofrecen los BRICS, al tiempo que aporta su experiencia y su voz para abordar los desafíos comunes del Sur Global.



A más largo plazo, Marwah señaló que Vietnam tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más relevante en los BRICS si el grupo continúa expandiéndose y reforzando su papel en la gobernanza económica mundial. El país debería participar activamente en los mecanismos de cooperación de los BRICS y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio entre los BRICS, la ASEAN y sus demás socios para consolidar su posición estratégica./.

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