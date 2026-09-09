Vietnam reafirma su apoyo al multilateralismo en la Cumbre de BRICS

Nueva Delhi (VNA)- En medio de las incertidumbres económicas y políticas a nivel mundial, la participación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en la 18.ª Cumbre de los BRICS demuestra el apoyo del país al multilateralismo y transmite un mensaje de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



El embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh, subrayó que desde que se convirtió en país socio de los BRICS en junio de 2025, la nación indochina ha enviado sistemáticamente delegaciones de alto nivel encabezadas por el Primer Ministro. Este hecho en sí mismo transmite un mensaje y demuestra la importancia que Vietnam otorga a este mecanismo de cooperación, reiteró.



El hecho de que el premier Le Minh Hung asista por primera vez a esta conferencia en la India también demuestra el firme apoyo de Vietnam al papel presidencial de la India, comunicó.



El tema del evento de este año «Construir bases para la resiliencia, la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenible» comparte muchas similitudes con las prioridades de desarrollo de Vietnam, informó.



Por lo tanto, Vietnam puede compartir experiencias y promover iniciativas de cooperación práctica en áreas de interés mutuo, tales como la transformación digital, la ciencia, la tecnología y la innovación, el desarrollo de recursos humanos, la economía verde, la energía limpia, la mejora de la conectividad y la creación de cadenas de suministro sostenibles, compartió.



Vietnam aspira a contribuir al éxito común de los BRICS, al tiempo que actúa como puente de conexión para impulsar las voces de las naciones en desarrollo, basándose en principios de apertura, inclusión y transparencia, y complementando los mecanismos de cooperación multilateral existentes, detalló.



La participación de Vietnam en los BRICS se ve cada vez más diversa y trasciende las actividades políticas, económicas y especializadas para abarcar la cultura, los intercambios entre personas y la conectividad comunitaria, demostró.



Durante la presidencia de la India en los BRICS en 2026, Vietnam participa activamente en actividades como la Feria BRICS, el concierto sinfónico de los BRICS y los eventos deportivos, contribuyendo así a dar a conocer el país, a su gente y su cultura.



Los países miembros y socios de los BRICS poseen fortalezas en los ámbitos de los mercados, la ciencia y la tecnología, la innovación, la energía, los recursos y la mano de obra. Se trata de recursos vitales que Vietnam puede aprovechar para alcanzar sus objetivos de desarrollo en la nueva era.



Por lo cual, el embajador dijo que Vietnam promoverá una cooperación sustantiva y mutuamente beneficiosa, vinculando la colaboración en el marco de los BRICS con los objetivos de desarrollo del país, especialmente el crecimiento rápido y sostenible, el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y la mejora de la posición del país en las cadenas globales de valor.



En la ocasión, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, sostendrá reuniones con los líderes gubernamentales indios. Se trata de una oporunidad importancia para que sigan concretando los entendimientos comunes y los acuerdos de alto nivel alcanzados.



La prioridad es, ante todo, generar avances más significativos en la cooperación económica, con el objetivo de elevar pronto el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, así como crear condiciones favorables para que las mercancías de ambas naciones accedan a sus respectivos mercados entre otros, agregó.



Ambas partes también cuentan con un amplio margen para generar nuevos motores de crecimiento en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, los semiconductores, los productos farmacéuticos, los minerales críticos y la energía. Se trata de sectores que no solo responden a las necesidades de desarrollo de Vietnam, sino que también constituyen ámbitos en los que la India cuenta con fortalezas cada vez más destacadas.



Se puede afirmar que esta visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung posee una relevancia multilateral y actúa, al mismo tiempo, como un «impulso» bilateral, contribuyendo a profundizar rápidamente el nuevo marco de relaciones entre Vietnam e India hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia, concluyó./.

VNA