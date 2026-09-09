Presidente del Parlamento vietnamita inicia visita oficial a Mongolia

Ulán Bator (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, Nguyen Thi Thanh Nga, junto con una delegación de alto nivel, llegaron hoy al aeropuerto internacional Chinggis Khan, en Ulán Bator, para iniciar una visita oficial a Mongolia del 9 al 11 de septiembre, por invitación del presidente del Parlamento mongol, Sandag Byambatsogt, y su esposa.

Vietnam y Mongolia mantienen una amistad tradicional y una cooperación cada vez más estrecha. En septiembre de 2024, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Integral durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Mongolia.

La cooperación en materia económica, comercial y de inversión ha seguido mejorando gracias a diversos acuerdos, compromisos y proyectos conjuntos. El comercio bilateral ha continuado creciendo, alcanzando los 155 millones de dólares estadounidenses en 2025 y cerca de 60 millones en el primer semestre de 2026.

Asimismo, se ha seguido ampliando la cooperación en otros ámbitos, como la cultura, el turismo, la educación, la agricultura, la colaboración a nivel local y los intercambios entre pueblos.

Los líderes mongoles han reafirmado que Vietnam es uno de los socios más importantes de su país en el Sudeste Asiático.En el marco de las relaciones entre Vietnam y Mongolia, se ha mantenido la cooperación entre ambos parlamentos, impulsándose aún más los intercambios de delegaciones y los contactos a nivel legislativo.

Ambas partes han acordado fortalecer la colaboración entre sus órganos legislativos, especialmente fomentando vínculos más estrechos entre comisiones especializadas, grupos parlamentarios de amistad, parlamentarios jóvenes y parlamentarias, así como entre los organismos pertinentes, en consonancia con el nuevo marco de relaciones bilaterales.

Asimismo, ambas partes han continuado cooperando y apoyándose mutuamente en foros interparlamentarios regionales e internacionales, tales como la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP).

Se trata de la primera visita oficial de Tran Thanh Man a Mongolia y la primera de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam al país en 23 años. Además, Tran Thanh Man es el primer invitado extranjero del presidente del Parlamento mongol, Sandag Byambatsogt, desde que asumió el cargo. La visita busca profundizar la cooperación entre los dos órganos legislativos y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, especialmente en defensa, seguridad, economía, ciencia y tecnología y nuevos ámbitos de cooperación./.