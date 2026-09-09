Vietnam aboga por reforzar la eficacia del Consejo de Derechos Humanos

Ginebra (VNA) - Vietnam pidió reforzar la eficacia de las actividades del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en la promoción y protección de estas garantías frente a los actuales desafíos mundiales, incluidos los conflictos, las crisis humanitarias, el cambio climático, la seguridad en el ciberespacio y la aparición de nuevas tecnologías.

El embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales en Ginebra, intervino en el debate general sobre el informe actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, acerca de la situación mundial de los derechos humanos en 2026, efectuado como parte del 63.º período ordinario de sesiones del CDHNU.



Mai Phan Dung transmitió las condolencias del Gobierno de Vietnam a los Gobiernos y pueblos de China y Nepal por las pérdidas ocasionadas por las recientes inundaciones.



Asimismo, felicitó a Volker Türk por su reelección como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para un segundo mandato.



Vietnam reafirmó su apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los organismos pertinentes, y pidió reforzar la eficacia de las actividades del CDHNU en la promoción y protección de los derechos humanos frente a los actuales desafíos mundiales, incluidos los conflictos, las crisis humanitarias, el cambio climático, la seguridad en el ciberespacio y la aparición de nuevas tecnologías.



En su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028, Vietnam reafirmó asimismo su compromiso de promover un diálogo sincero y una cooperación constructiva con todos los países y mecanismos de las Naciones Unidas, de conformidad con los principios universales de justicia, objetividad, imparcialidad y no intervención.



Por su parte, Volker Türk destacó que actualmente hay más de 60 conflictos en los que participa al menos un Estado, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario está sufriendo un grave deterioro.



Expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en numerosos conflictos y puntos críticos, donde la población civil está sufriendo graves consecuencias de las guerras, como la pérdida de vidas y bienes y la vida en condiciones de inestabilidad.



Asimismo, advirtió sobre los daños sufridos por los civiles en los conflictos, las limitaciones en el acceso a la ayuda humanitaria y la falta de rendición de cuentas.



También manifestó su preocupación por algunas tendencias emergentes que están afectando al disfrute de los derechos humanos, entre ellas el creciente uso de drones en los conflictos, los riesgos derivados de que la inteligencia artificial y otras tecnologías escapen al control o sean objeto de abuso, así como el aumento de los desafíos relacionados con el cambio climático y el acceso a los alimentos, la vivienda y los servicios de salud.



Al mismo tiempo, advirtió que sustituir la cooperación multilateral por acuerdos de carácter transaccional podría perjudicar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar y promover los derechos humanos.



Hizo un llamamiento a los Estados para que renueven su compromiso con los valores universales y con la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y para que refuercen la rendición de cuentas, la transparencia, la cooperación multilateral y el apoyo a los grupos vulnerables.



Según el Alto Comisionado, solo mediante este enfoque será posible garantizar un futuro justo, pacífico y sostenible para todas las personas.



El 63.º período de sesiones del CDHNU se celebra en Ginebra del 7 de septiembre al 9 de octubre y constituye el último período ordinario de sesiones del Consejo en 2026.



La reunión cuenta con una amplia agenda, que incluye seis sesiones temáticas; debates sobre más de 90 informes temáticos, así como debates y diálogos con más de 30 procedimientos especiales del CDHNU y mecanismos al respecto de las Naciones Unidas; debates y diálogos sobre la situación de los derechos humanos en 20 países y territorios; y la aprobación en sesión plenaria de los informes del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de 15 países.



En el marco del período de sesiones, Vietnam prevé elaborar una declaración conjunta durante el debate sobre la promoción de los derechos humanos y el derecho de acceso a la atención sanitaria mediante la vacunación; presidir un diálogo sobre el derecho a la salud de las personas mayores; y copresidir dos eventos sobre el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra los delitos de estafa en línea y sobre la evaluación de los esfuerzos y logros de la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre los Derechos Humanos (AICHR).



Asimismo, Vietnam participará activamente en la organización de debates temáticos y en las consultas sobre las decisiones y resoluciones del período de sesiones./