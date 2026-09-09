Vietnam y Mongolia buscan dar nuevo impulso a la cooperación

Hanoi (VNA)-La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Mongolia generará un nuevo impulso para que ambas naciones concreten sus compromisos y principales orientaciones y profundizar el intercambio sobre la cooperación en ámbitos con gran potencial y espacios.



*Relación complementaria



Vietnam y Mongolia mantienen relaciones de amistad tradicional desde hace muchos años, y ambas partes se han brindado regularmente apoyo mutuo. Mongolia considera a Vietnam uno de sus principales socios integrales en la región del Sudeste Asiático.



En los últimos años, las relaciones entre ambos países han experimentado avances sustanciales e integrales en numerosos ámbitos. Ambas partes establecieron la Asociación Integral con motivo de la visita de Estado a Mongolia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024.



Según los expertos, la cooperación económica, comercial, de inversión y agrícola entre Vietnam y Mongolia ha mostrado signos prometedores de crecimiento, con la firma de numerosos documentos de colaboración que establecen un marco jurídico favorable para impulsar el volumen de transacción mercantil bilateral.



En 2025, el comercio bilateral entre Vietnam y Mongolia superó los 155 millones de dólares, de los cuales las exportaciones vietnamitas representaron más de 100 millones de dólares.

Actividades de promoción comercial y turística de Mongolia en Vietnam. (Fuente: VNA)





Además de los ámbitos de cooperación tradicionales, ambas partes han comenzado a cooperar en materia de inteligencia artificial (IA), así como a compartir experiencias en la construcción del gobierno electrónico y la digitalización de los servicios públicos. Mongolia está interesada en colaborar con Vietnam en el desarrollo de la IA, la economía digital, el emprendimiento y la aplicación de nuevas tecnologías.



*Aprovechamiento de ventajas



Los especialistas evaluaron que las estructuras de importación y exportación de Vietnam y Mongolia son complementarias, con escasa competencia o conflicto de intereses.



Esto representa una oportunidad para que ambas partes impulsen aún más el comercio bilateral y abran sus mercados a los productos del otro sobre una base recíproca, cumpliendo al mismo tiempo con las normas y exigencias de cada parte.



Vietnam puede aumentar las exportaciones de sus productos clave —como los agrícolas, acuáticos y farmacéuticos— a Mongolia; por su parte, los rubros ventajosos de Mongolia —tales como minerales, carbón, lana y fieltro— aspiran ampliar su presencia en el mercado vietnamita.



Aprovechar eficazmente estas ventajas complementarias contribuirá a alcanzar el objetivo de duplicar el volumen del comercio bilateral en un futuro próximo.



El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam comentó que los dos países deben seguir estudiando e identificando grupos de productos en los que poseen fortalezas y potencial para ampliar el comercio.



Asimismo, trabajarán por movilizar a las empresas para que participen en actividades de promoción comercial en Vietnam y Mongolia, así como organizar programas periódicos de conexión comercial en aras de generar oportunidades de cooperación sustantiva entre las comunidades empresariales de ambas naciones.



El embajador de Vietnam en Mongolia, Nguyen Tuan Thanh, enfatizó que el espacio para la cooperación entre los países sigue siendo enorme, especialmente en el contexto en que acaban de elevar sus relaciones a la Asociación Integral y están entrando en una etapa de implementación activa de los acuerdos y compromisos alcanzados por sus líderes de alto nivel.



Lo importante es que ambas partes conviertan ese potencial en proyectos y programas de cooperación concretos que aporten beneficios prácticos a las empresas y los pueblos, reiteró.



Asimismo, ambos países pueden ampliar la cooperación en materia de agricultura adaptada al cambio climático, lucha contra la desertificación, uso eficiente de los recursos hídricos y aplicación de la ciencia y la tecnología en la agricultura.



Estas son también áreas que se alinean con las fortalezas y necesidades prácticas de Mongolia, mientras que Vietnam posee una amplia experiencia que puede compartir.



Con el marco de Asociación Integral, no sólo analizan las áreas tradicionales de cooperación, sino que también necesitan prestar atención a nuevas áreas de largo plazo y crear nuevos motores de crecimiento, concluyó./.