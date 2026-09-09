Vietnam felicita a República Popular Democrática de Corea por su Día Nacional

Hanoi (VNA) – Líderes vietnamitas enviaron felicitaciones a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con motivo del 78.º aniversario de su Día Nacional, celebrado el 9 de septiembre.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió saludos a Kim Jong Un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y titular de la Comisión de Asuntos Estatales de la RPDC.



Asimismo, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, remitió un mensaje de felicitación a su homólogo, Pak Thae-song.



En esta misma fecha, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió un mensaje de congratulación a su par de la RPDC, Choe Son-hui./.

VNA